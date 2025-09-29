Cantabria destina más de 3 millones a programas de formación para trabajadores demandantes de empleo

Los programas de formación que se financien con estas ayudas se podrán ejecutar hasta el 30 de junio de 2027 y deberán iniciarse, en todo caso, el 31 de octubre de 2026 - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este lunes la orden de la Consejería de Empleo por la que se convocan ayudas, por un importe de 3 millones de euros, para impulsar el desarrollo de programas de formación transversales y sectoriales en el marco de la iniciativa de oferta formativa del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) para demandantes de servicios de empleo ocupados.

Con estas ayudas, los centros de formación podrán desarrollar programas de formación para, entre otras, mejorar competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital, así como para el desarrollo de los trabajadora es, de forma que les capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y les permita mejorar su empleabilidad.

También para programas dirigidos específicamente a los colectivos de trabajadores y socios de la economía social; programas para el colectivo de trabajadores autónomas; para la formación de tutores en centros de trabajo; formaciones sectoriales de trabajadores de un sector productivo concreto, y programas de formación de sectores base para el desarrollo tecnológico.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades de formación que estén inscritas en el registro competente para impartir las especialidades formativas que se establecen en la orden, y los destinatarios de estos programas serán trabajadores ocupados en empresas cuyo centro de trabajo esté ubicado en Cantabria.

Los desempleados podrán participar en este tipo de programas siempre que figuren inscritos en el EMCAN como demandantes de empleo y servicios o como solicitantes de servicios en el momento del inicio de la acción formativa o en el momento de su incorporación, si éste fuere posterior a aquél, y que su participación no supere el 30 por ciento respecto del total de participantes programados en el programa de formación.

Los programas de formación que se financien con estas ayudas se podrán ejecutar hasta el 30 de junio de 2027 y deberán iniciarse, en todo caso, el 31 de octubre de 2026.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado la importancia de promover el desarrollo personal y profesional de los trabajadores y su promoción a través de la formación porque, en su opinión, "es un valor añadido que permite abrir grandes oportunidades en un mercado de trabajo cada vez más competitivo".

Asimismo, ha puesto en valor el papel que desempeñan los centros de formación a la hora de ayudar a las personas a encontrar puestos de trabajo de calidad y a las empresas a mejorar su competitividad con personal cualificado.

Tal y como ha explicado, estas ayudas forman parte de las políticas activas de empleo del Gobierno de Cantabria y que se concreta, entre otras medidas, en la realización de programas de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados con el objetivo de la cualificación y recualificación profesional de personas trabajadoras desempleadas y ocupadas.