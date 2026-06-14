Cantabria está este domingo en aviso por tormentas y lluvias

Archivo - Temporal en Cantabria. Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Parte de Cantabria está este sábado, 14 de junio, en aviso amarillo (peligro bajo) por tormentas y lluvias.

En concreto, la alerta afectará a la zona de Liébana, el valle de Villaverde, el centro de la región y la Cantabria del Ebro, y permanecerá activa de 12.00 a 21.59 horas.

El aviso por tormentas afecta a las cuatro zonas, con probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Mientras tanto, el nivel amarillo por lluvias solo se activa en el sur de la región, donde se esperan precipitaciones acumuladas en una hora de 15 litros por metro cuadrado.

Estas alertas por tormentas también afectan a Castilla y León, Asturias, Galicia, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía.