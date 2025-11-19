Cantabria, donde más sube el precio medio de la vivienda libre en el tercer trimestre

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la vivienda libre en Cantabria subió un 15,1% en el tercer trimestre del año en tasa interanual, el mayor incremento de todas las comunidades, hasta alcanzar los 1.933,5 euros por metro cuadrado, según datos de la estadística sobre el valor tasado de la vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recogidos por Europa Press.

De acuerdo con estos datos, el precio de la vivienda libre en la región ha experimentado una subida trimestral del 4,4%, similar a la de Balares y nuevamente la más elevada del país.

Por comunidades autónomas, ninguna redujo su precio frente al año previo. Los incrementos anuales más elevados se registraron en Cantabria (+15,1%), Comunidad Valenciana e Islas Baleares, con un avance del 14,5% en ambos casos, y Asturias (+14,1%).

En comparación al trimestre previo, los avance más importantes entre julio y setiembre se dieron en Islas Baleares y Cantabria, con un alza del 4,4% en ambos casos. Sólo se registró un retroceso en el precio en Ceuta y Melilla (-0,2%).

A nivel nacional, el precio medio subió un 12,1%, hasta alcanzar los 2.153 euros por metro cuadrado, récord de la serie histórica iniciada en 1995.

EL PRECIO EN VIVIENDAS DE MÁS Y HASTA CINCO AÑOS

En el caso de la vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad, el valor medio del metro en Cantabria en el tercer trimestre del año alcanzó los 2.047,7 euros, lo que supuso un avance del 12,3% en comparación al año anterior, el cuarto más intenso de las comunidades. En la variación trimestral, el incremento fue del 4,8%, el mayor, similar a la Comunidad de Madrid.

Por su lado, Cantabria también volvió a liderar el encarecimiento interanual del precio de la vivienda libre de más de cinco años con un 15,2%, hasta los 1.930,9 euros el metro cuadrado; y el trimestral, con un 4,4%, junto con Baleares.

Por municipios de más de 25.000 habitantes, el más caro fue Castro Urdiales con 2.549,1 euros el metro cuadrado, seguido por Santander, con 2.480,8 euros, Camargo con 1.853,1 y Torrelavega con 1.424,1.

En relación a la vivienda protegida en la Comunidad, el precio medio del metro cuadrado fue de 1.119,6 euros, un 2,2% más que en el mismo periodo del año anterior.