La Cantabria del Ebro está hoy en aviso por máximas de hasta 39 grados y en Liébana es podrían alcanzar los 36

El Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado para este domingo, 10 de agosto, aviso naranja por altas temperaturas en la Cantabria del Ebro, de hasta 39 grados, y aviso amarillo en Liébana, donde se podrían alcanzar los 36.

El nivel de riesgo naranja afectará a la zona sur de la región entre las 13.00 y las 21.00 horas, donde los termómetros podrán alcanzar los 39 grados en Valderredible. Y en la comarca lebaniega se prevén temperaturas de hasta 36 grados.

Dada la acusada subida de los termómetros prevista, el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno pide a cántabros y visitantes que eviten la exposición directa y prolongada al sol en las horas centrales del día, y que no realicen esfuerzos o actividades físicas innecesarias. Y es conveniente mantenerse hidratado y evitar las comidas copiosas.

También se recomienda utilizar ropa ligera y holgada, además de gorro, gafas y crema protectora.

Y hay que prestar especial atención a niños, ancianos y personas con patologías, más vulnerables a sufrir deshidratación o golpes de calor.

En la playa se aconseja el uso de sombrilla, refrescarse frecuentemente, evitar estancias prolongadas, y salir inmediatamente del agua y acudir a los puestos de vigilancia en caso de encontrarse mal.

Por último, el 112 desaconseja la práctica de cualquier deporte al aire libre (senderismo, ciclismo, runing, etc) y la realización de esfuerzos. Y si estos fueran inevitables, se deben elegir las horas de menor incidencia de sol y calor y mantener la hidratación.