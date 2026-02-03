Cantabria ha ejecutado el 71,3% de los fondos europeos MRR

Visita a la empresa Arcodan. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha ejecutado hasta ahora en torno a un 71,3 por ciento de los fondos europeos MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia).

Así lo ha avanzado el consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, que ha señalado que "teniendo en cuenta que los últimos meses son los más importantes, los que más avance van a suponer para la ejecución de fondos, podemos afirmar que vamos a acercarnos, a cuotas muy satisfactorias de ejecución".

Precisamente, Agüeros ha visitado este martes la empresa de transportes refrigerado, almacenamiento y logística Arcodan, ubicada en la recta de Heras (Medio Cudeyo), con 40 años de trayectoria y un equipo de 75 personas, a la que la Consejería de Economía ha destinado 57.000 euros de fondos europeos para optimizar su servicio.

Esta subvención se integra en el programa TRIRURALTEGH, que tiene como objetivo impulsar la transformación digital en los entornos rurales, y se ha destinado a una tecnología que supone un ahorro en los costes y los tiempos de respuesta.

Ha consistido en el desarrollo de una herramienta informática destinada a una "mayor optimización" del servicio y a "anticiparse a posibles eventualidades" en las rutas de transportes, de forma que se seleccione de antemano la ruta más óptima, ha explicado el consejero.

Este programa responde a la necesidad de reducir la brecha digital entre zonas urbanas y rurales, promoviendo la especialización tecnológica como motor de desarrollo económico y social en territorios con menor densidad de población.

Agüeros ha recorrido las instalaciones junto al gerente de Arcodan, Valentín Mier; la directora de Fondos Europeos, Marta García; la alcaldesa de Medio Cudeyo, María Higuera; la directora de la Cámara Comercio Cantabria, Rosa Vega; e integrantes de la empresa Acicatech, desarrolladora del proyecto, entre otros.

Mier ha destacado los beneficios del proyecto, a través del cual se refuerza la especialización tecnológica en el ámbito logístico-industrial en un entorno semiurbano, alineado con los objetivos de digitalización y competitividad territorial.

"Esta tecnología nos sirve para digitalizar la preparación de pedidos y tener una gestión integral, mediante inteligencia artificial en el almacén", ha recalcado.

A su juicio, "hay una diferencia abismal entre el antes y el después, de trabajar completamente analógico a completamente digital", lo que se ha conseguido mediante la implantación de la inteligencia artificial, que mejora la eficiencia, los tiempos y la calidad del trabajo.