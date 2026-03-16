Cantabria ejecutó el 96% de la partida destinada a mantener el empleo autónomo de 2025

Archivo - El consejero de Industria, Eduardo Arasti. Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ejecutó el 96% de la partida destinada la convocatoria de ayudas para mantener el empleo autónomo en la comunidad autónoma en 2025, que benefició a 912 empresarios, de los que 73 tarabajaban en entornos rurales.

Así lo ha manifestado el consejero de Comercio, Eduardo Arasti (PP), quien ha indicado en el Pleno del Parlamento de Cantabria de este lunes que la partida correspondiente a 2026, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de este lunes, cuenta 3,7 millones de euros, "un 20% más que en el año 2023", el último ejercicio del bipartito PRC-PSOE.

Además, a preguntas de la diputada Natividad Pérez (Vox), Arasti ha detallado que esta nueva convocatoria introduce un complemento específico para los autónomos de municipios en riesgo de despoblación.

También, ha señalado que el Ejecutivo regional creará "en breve", vía decreto, la nueva línea de ayudas en apoyo a los autónomos en situación de incapacidad temporal, con la que cubrirá las cuotas a la Seguridad Social durante los dos primeros meses de baja.

Con este medida, Cantabria quiere evitar que un autónomo enfermo tenga que pagar este gasto, al equiparar su protección a la de los asalariados; reducir "el riesgo" de que los autónomos sigan trabajando mientras están enfermos; y evitar situaciones de vulnerabilidad económica en bajas cortas o medias.

Esta es una de las cuatro principales medidas del plan que ha presentado el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados este mismo lunes. A ella, se suman el establecimiento del IVA franquiciado, para que autónomos y pymes que facturan menos de 85.000 euros no tengan que cobrar el IVA en sus facturas ni presentarlo a Hacienda; la reducción de las declaraciones fiscales del autónomo del IVA de cuatro trimestrales a sólo dos anuales, o incluso una; y la mejora de la definición de los gastos a deducir por el autónomo en su tributación.

Más allá, el titular de Comercio ha reclamado medidas al Gobierno de España, ya que cree que los impuestos de competencia estatal "merecen el calificativo de confiscatorios". En esta línea, ha afirmado que "el Gobierno de Cantabria no puede actuar en solitario en defensa de los 41.000 trabajadores autónomos de Cantabria; necesitamos que el Gobierno de España haga su parte".

Por su lado, la diputada de Vox ha lamentado que la pequeña y mediana empresa de Cantabria está "asfixiada por una pinza letal, una presión fiscal implacable y unos costes de producción que no dejan de escalar".

Asimismo, Pérez ha criticado la "inyección" de dinero público regional en "autobombo" durante los ejercicios 2024 y 2025, cuya suma asciende a la cifra "realmente escandalosa" de más de 31,4 millones de euros, así como los 2,2 millones de euros anuales destinados a patronal y a sindicatos mayoritarios o los 1,7 millones de euros "dilapidados" en proyectos de cooperación al desarrollo en el extranjero.

MOVILIZACIONES DE COMERCIANTES

En este sentido, en otra pregunta, ha requerido al consejero sobre las medidas para apoyar al comercio local de proximidad, en el marco de las movilizaciones celebradas el pasado 24 de febrero en la plaza de la Constitución de Laredo y la plaza de la Esperanza de Colindres, que, según ella, "deberían avergonzar a cualquier gestor público con un mínimo de sensibilidad".

Además, ha opinado que las políticas y planes de apoyo al comercio "no están funcionando o no les están llegando a los comerciantes" y ha calificado de "tímido" el programa piloto del Ejecutivo regional de relevo generacional, dotado con 50.000 euros y presentado el pasado febrero, que "se ha limitado a una plataforma web de anuncios y asesoramiento técnico", ha denunciado.

En respuesta, Arasti ha suscrito y apoyado "al cien por cien" el manifiesto de los comerciantes de Laredo y Colindres "que iba dirigido a todas las administraciones e incluso a toda la sociedad" y ha asegurado que "nos hemos tomado en serio a este colectivo desde el primer día con medidas y presupuesto".

Por ello, ha explicado que Cantabria aumentó un 8,1% en 2024 el presupuesto de la Dirección General de Comercio; un 17,2% adicional en 2025 y un 15,5% en 2026. En todas las ocasiones "sin el apoyo de Vox".

Sobre el plan de relevo generacional, impulsado en colaboración con la Cámara de Comercio, ha manifestado que "ha sido muy bien acogido por el sector comercial".

Por otro lado, ha incidido en que en 2024 el crecimiento en la cifra de negocios "fue del 3,6% frente al 2,2% nacional, el segundo mayor incremento de España" y que en 2025 "creció un 5% frente al 4,1% nacional, el cuarto mayor incremento de toda España". Con ello, ha opinado que "la situación, lejos de ser grave, muestra que la cifra de negocio del comercio en Cantabria crece, y más que la media española".

CARRETERA ENTRAMBASMESTAS-VEGA DE PAS

En otro punto del orden del día, el consejero de Fomento, Roberto Media, a pregunta del regionalista Pedro Hernando, ha avanzado que cuando esté "operativo" el presupuesto de 2026 el Gobierno de Cantabria va a contratar la redacción del proyecto de la carretera autonómica CA-263 entre Vega de Pas y Entrambasmestas, que estará dividida en dos tramos, por un importe total de 500.000 euros y un plazo de diez meses.

El titular de Fomento espera que en 2027 los contratos estén redactados. Entonces, pedirán los permisos necesarios y licitarán las obras, con unos costes estimados de 18,5 millones de euros, financiados por el Gobierno de Cantabria.

En esta línea, Hernando ha calificado a Media como "el rey de la inflación", ya que esta actuación va a pasar de costar 10 a 18,5 millones de euros y "no hay un proyecto suyo que no tenga un aumento de millones y millones de euros", ha opinado. En esta línea, el regionalista ha asegurado que le da "miedo" preguntar al consejero "porque cada vez que sale aquí incrementa el precio del proyecto".

FP Y COLEGIO DE POTES

En otro punto, también ha intervenido el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva (PP), para defender que la FP es un área estratégica para el Gobierno de Cantabria y señalar que ha aumentado el número de alumnos en la región un 40% desde el curso 2015-2016, hasta alcanzar los 14.900 actuales.

Ha asegurado que el 29% cursa sus estudios en centros privados, que han incrementado un 2% su matriculación en dos años, cuando en la última década en España ha crecido un 500%.

Todo ello para afirmar que en Cantabria no hay un desequilibrio entre redes de FP, en respuesta a una interpelación del PRC sobre el motivo por el que las plazas privadas de este tipo de formación han aumentado "exponencialmente" más que las públicas.

Desde el grupo regionalista, Teresa Noceda, que ha felicitado al consejero por el preacuerdo con los docentes para su aumento salarial aunque ha recordado que quedan "otras reivindicaciones por solucionar", le ha pedido que su departamento analice la demanda real de plazas, atienda las necesidades del tejido productivo y aplique el criterio territorial para evitar que las ofertas se concentren en ciertas zonas urbanas.

A ello, Silva ha replicado con el IV Plan Estratégico de FP que está elaborando el Gobierno y que pivota, entre otras, en esas líneas.

Además, ha vuelto a la tribuna para dar respuesta al Grupo Parlamentario Socialista sobre la previsión de la Consejería para la instalación de un ascensor y mejorar los baños en el CEIP Concepción Arenal de Potes, a lo que ha afirmado que estas dos obras se realizarán, pero sin dar una fecha concreta.