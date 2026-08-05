Cantabria espera aprobar en octubre el nuevo mapa concesional del transporte

La inauguración de las obras de reforma de la estación de autobuses de Laredo. - JOSE ROMAN CAVIA SOTO-GOBIERNO DE CANTABRIA

LAREDO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento ha analizado las numerosas alegaciones presentadas al anteproyecto del Mapa Concesional de Transporte Público de Viajeros por Carretera, que salió a información pública en diciembre, y espera que el Consejo de Gobierno lo apruebe en octubre para después redactar los pliegos, antes de licitar el proyecto.

Así lo ha explicado el consejero del ramo, Roberto Media, quien ha detallado que, "si no ocurre ningún imprevisto", dentro de dos meses el Gobierno de Cantabria aprobará definitivamente el proyecto, cuyo objetivo es mejorar todas las conexiones regionales y dar mayor seguridad jurídica y garantías a las empresas concesionarias que prestan este "importantísimo" servicio.

En concreto, el mapa unificará concesiones para reducir las 27 actuales a solo 6 corredores (Occidental, Central, Valles Pasiegos, Oriental, Cercanías de Santander y Cercanías de Torrelavega); incorporará el transporte a demanda para evitar que algunos autobuses circulen vacíos; y aumentará algunas rutas y creará otras nuevas.

Su coste anual estimado será superior a 16 millones de euros, de los que el Ejecutivo prevé recaudar unos 10, como mínimo. Los horarios definitivos de cada frecuencia se determinarán en la fase de licitación.

Este proyecto pretende dar soluciones de movilidad, especialmente en las zonas rurales, y conectar los principales polos de atracción de movilidad, como centros sanitarios, centros educativos, grandes centros de comercio, de ocio, mercados o cabeceras de comarca.

Durante dos años, el Ejecutivo y el Grupo de Investigación de Movilidad Sostenible e Ingeniería Ferroviaria de la Universidad de Cantabria han trabajado en su redacción, al recabar información sobre la demanda de cada zona y establecer las prioridades para poner en marcha rutas, itinerarios y frecuencias. También, han elaborado el estudio económico-financiero para conocer en detalle el coste de esos servicios.

CASI TRES MILLONES DE VIAJEROS

Por otro lado, el consejero ha detallado que en los seis primeros meses de 2026 la red de autobuses interurbanos de Cantabria ha transportado un total de 2,9 millones de viajeros, un 7 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

Para Media, esto "ratifica" que los servicios prestados, con mejoras puntuales en algunas rutas, y las políticas de descuentos aplicadas, especialmente para los menores de 31 años, "están siendo refrendadas". En este sentido, cree que durante esta legislatura el transporte público por carretera "ha mejorado de forma esencial".

Por otro lado, la red de venta ha suministrado un total de 101.419 nuevas tarjetas de transporte de Cantabria, desde su puesta en servicio en diciembre. De ellas, 14.379 son personalizadas para menores de 31 años.

Durante junio, el 76 por ciento de los viajeros utilizaron esta nueva tarjeta de pago en el sistema regional de autobuses y solo el 5 por ciento utilizó la antigua tarjeta monedero.

Así lo ha desgranado Roberto Media este miércoles durante la inauguración de las obras de reforma de la estación de autobuses de Laredo.