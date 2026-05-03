Cantabria estará este lunes en aviso amarillo por lluvias y tormentas

Archivo - Cantabria estará en alerta amarilla este lunes por lluvias y tormentas
Archivo - Cantabria estará en alerta amarilla este lunes por lluvias y tormentas - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: domingo, 3 mayo 2026 12:59
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SANTANDER 3 May. (EUROPA PRESS) -

El interior de Cantabria -a excepción de Liébana- estará este lunes, 4 de mayo, en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultada por Europa Press.

En concreto, este nivel de alerta estará vigente desde las 10.00 a las 20.00 horas en la Cantabria del Ebro, el centro y el valle de Villaverde.

Durante esta franja temporal se esperan precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado en una hora, así como tormentas que podrán ir acompañadas de granizo.

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