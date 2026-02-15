Cantabria estará este lunes en aviso por costeros y lluvia

Archivo - Olas en una playa de Santander.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El litoral de Cantabria estará este lunes, 16 de febrero, en aviso amarillo (peligro bajo) por fenómenos costeros adversos y el centro y valle de Villaverde lo estarán por lluvia, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, la alerta por oleaje estará vigente entre las 4.00 y las 6.00 horas y desde las 15.00 a las 18.00 horas del martes. Se espera en ambas franjas viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) y mar combinada del noroeste a 4 metros.

Mientras, este nivel de aviso estará activado por lluvia en el centro y el valle de Villaverde desde las 6.00 a las 3.00 horas de la madrugada del lunes, por una precipitación acumulada de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Estas acumulaciones se esperan principalmente en la mitad oriental de la zona de aviso.