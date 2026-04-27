Cantabria estará este martes en aviso amarillo por lluvias y tormentas

Archivo - Dos personas con paraguas pasan por un paso de cebra.-ARCHIVO - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La mayor parte de Cantabria estará este martes, 28 de abril, en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultada por Europa Press.

En concreto, este nivel de alerta estará vigente desde las 15.00 a las 22.00 horas en Liébana, la Cantabria del Ebro, el centro y el valle de Villaverde.

Durante esta franja temporal se esperan precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado en una hora, así como tormentas que podrán ir acompañadas de granizo.