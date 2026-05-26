Cantabria estará este miércoles en aviso amarillo por máximas de 34 grados

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SANTANDER, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria vivirá este miércoles, 27 de mayo, otra jornada de calor en la que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará de nuevo el aviso amarillo (peligro bajo) por temperaturas máximas que podrían superar los 34 grados centígrados.

En concreto, este nivel de alerta estará vigente en Liébana, el centro y el valle de Villaverde desde las 14.00 horas a las 20.00, en concreto en las zonas bajas.

Además, la AEMET activará entre las 14.00 y las 23.59 horas el aviso amarillo en Liébana por tormentas, que irán acompañadas de granizo, sin descartarse localmente algún chubasco fuerte o alguna racha de viento muy fuerte.