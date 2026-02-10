Cantabria estará este miércoles y jueves en aviso naranja por costeros

Archivo - Olas rompiendo en Santander.- Archivo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado los avisos naranja (peligro importante) y amarillo (peligro bajo) por fenómenos costeros adversos en el litoral, y amarillo por fuerte viento en toda Cantabria.

Los avisos por mala mar están ya vigentes en su nivel amarillo, que se mantendrá hasta esta medianoche, momento en el que ascenderá a naranja hasta las 06.00 horas, con mar combinada del oeste o noroeste con olas de cinco o seis metros, y viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7), ocasionalmente de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8).

Tras este nivel de riesgo se retomará el amarillo entre las 06.00 y las 20.00 horas del miércoles, por una previsión de mar combinada del oeste o noroeste con olas de cuatro a cinco metros. En ese momento el aviso se elevará de nuevo a naranja hasta las 21.00 horas del jueves.

Se prevé que durante este periodo el viento sople del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8), ocasionalmente 75 a 88 kilómetros por hora (fuerza 9), y una mar combinada del oeste o noroeste con olas de hasta 8 metros.

Tras este aviso naranja, el nivel de riesgo volverá a descender a amarillo hasta el final del jueves.

Además, durante la jornada del miércoles toda Cantabria estará en aviso amarillo por viento entre las 12.00 horas y la medianoche. Se esperan rachas de componente oeste de hasta 90 kilómetros por hora en el litoral, el centro y el valle de Villaverde, y de componente suroeste de hasta 80 kilómetros por hora en Liébana y la Cantabria del Ebro.

RECOMENDACIONES

Por la llegada de mala mar el 112 solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Ante la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.