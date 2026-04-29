Cantabria estima en 173 millones la aplicación del proyecto de ley de bajada de ratios

Archivo - Saludo entre el consejero de Educación, Sergio Silva, y la ministra, Milagros Tolón, en la Sectorial - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva (PP), ha afirmado que Cantabria "ya cumple" con las propuestas del proyecto de Ley de bajada de ratios y horas lectivas de los docentes, pero ha pedido al Ministerio de Educación (PSOE) una dotación económica, si entra en vigor, ya que, en caso de asumirlo "de un año para otro", los ajustes planteados tendrían un impacto estimado para la región de 173 millones de euros.

Así lo ha reclamado este miércoles, a preguntas de los periodistas, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado en segunda vuelta el proyecto de Ley, que establece un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria (frente a los 25 actuales) y de 25 en ESO (frente a los 30 actuales); y para los docentes un tope de 23 horas lectivas en Infantil, Primaria y Educación Especial y de 18 en ESO, Bachillerato y FP.

En este sentido, Silva ha recalcado que "esto cuesta dinero" y que plantear dichas medidas sin una memoria económica es "un grave error" por parte del Ministerio.

Por ello, ha incidido en que "si no nos penalizan por tener una buena situación de partida, ese impacto sería en torno a 173 millones de euros".

Según ha confirmado él mismo, en esos términos se lo trasladó a la ministra del ramo, Milagros Tolón, a quien solicitó una aportación de recursos "en consonancia" con esta medida del Gobierno central, que "va por detrás" de las ratios aplicadas por las comunidades autónomas, ha puntualizado.

El consejero ve "con buenos ojos" estas medidas porque contemplan "la mejora de la calidad educativa" al dedicar más tiempo a cada alumno y también "atender" la situación de caída demográfica.

En detalle, ha señalado que Cantabria cumple las ratios en primero, segundo y tercero de Primaria, con 20 alumnos por aula, tras acometer una bajada anual desde el inicio de la legislatura. "Y ese es nuestro estándar", ha asegurado, en contraste con la reducción de 25 a 22 que plantea el Estado para 2030.

Asimismo, la media de la región en enseñanzas obligatorias es de 19 estudiantes por aula mientras el Ministerio propone reducirlo a 22, ha explicado.

AJUSTE DE HORAS

Mientras tanto, la región tendría que realizar un ajuste para cumplir con las horas lectivas de los docentes de Primaria, donde el Estado plantea bajar de 25 a 23 horas semanales a labores lectivas y en Cantabria dedican 24. Sin embargo, Silva ha indicado que "sería viable".

En Secundaria la comunidad se sitúa "ya" en el objetivo de 18 horas máximas semanales, ha apuntado.

En este sentido, ha vuelto a indicar que esta medida "también tiene impacto económico muy amplio" y ha reiterado que no se convierta en un "invito yo, pagas tú, como ha ocurrido en otros ámbitos".

También, por la "información política que tenemos", cree que es "sencillo" que salga adelante la norma nacional.

REIVINDICACIONES DOCENTES

Por otro lado, preguntado por las reivindicaciones de la Junta de Personal Docente, el consejero ha opinado que forman parte del "proceso normal de diálogo" entre ambas partes y ha reiterado que "jamás hemos dejado de dialogar y reunirnos".

En este sentido, un mes y medio después de firmar el acuerdo para la adecuación salarial, Silva ha argumentado que "las cosas tienen que ir posando poco a poco" y estima que "quizás en la nómina de julio" se pueda notar la subida del primer tramo de 60,23 euros, con efectos retroactivos 1 de septiembre de 2025.