Cantabria estudia habilitar lanzaderas a precio simbólico para ver el eclipse en Peña Cabarga

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SANTANDER 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria está estudiando medidas para fomentar y facilitar la observación del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, que será visible en toda la región, como un servicio de lanzaderas para subir a Peña Cabarga a un precio simbólico.

Así, el acceso en vehículo particular a este enclave ese día no será de pago, pero sí el transporte que se ponga a disposición de los interesados en contemplar el fenómeno astronómico, como por ejemplo lanzaderas.

"Es una de las cosas que estamos hablando", ha apuntado la consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, en una entrevista a Onda Cero recogida por Europa Press.

El objetivo, según ha explicado, es que los ciudadanos puedan disponer de un transporte para acceder hasta Peña Cabarga para ver el eclipse, servicio por el que se podría cobrar "uno o dos euros".

Según ha explicado a la emisora, el Gobierno publicará los puntos de observación y los requisitos para acceder a los mismos. Uno de ellos será Peña Cabarga, donde el aforo será limitado y el acceso estará restringido -la carretera se cortará el día anterior- y se reordenará el tráfico. Por eso, el Ejecutivo se plantea ofrecer un servicio de lanzaderas a un precio simbólico.

Además, ya ha establecido cinco puntos de observación en siete municipios: Suances, Piélagos, Santa Cruz de Bezana, Santander, Medio Cudeyo, Valderredible -donde el aeródromo de La Lora servirá de aparcamiento- y Bareyo, con el Faro de Ajo.

Urrutia también ha indicado que la comunidad autónoma tiene previsto declarar la fase emergencia un mes antes del eclipse, es decir, en torno al 12 de julio.

Y entre las medidas que se prevén figura la prohibición de las quemas y barbacoas como prevención, desde el día anterior a mediodía y hasta el día siguiente a la misma hora.

"Tenemos miedo de que la gente vaya a un prado y se ponga a hacer una barbacoa mientras está esperando el eclipse y nos produzca un problema de incendio forestal o una emergencia", ha admitido la consejera del ramo.

Además, se va a ampliar la jornada del eclipse el horario del servicio de salvamento en las playas, entre otras medidas.