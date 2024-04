Cantabria estudia nuevas rutas y trabaja para la llegada de nuevas aerolíneas en invierno

SANTANDER, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria trabaja por consolidar e incrementar "en medida de lo posible" la conectividad del aeropuerto Seve Ballesteros de Santander, y está estudiando posibles nuevas rutas de cara a la próxima temporada de invierno, así como la llegada de nuevas aerolíneas.

Así lo ha señalado el director general de Transportes y Comunicaciones, Pablo Herrán, que ha comparecido este viernes ante la Comisión de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente a fin de informar sobre la situación actual del aeropuerto Sede Ballesteros Santander, que tendrá, ha indicado el director, una temporada de verano "similar" a la del año pasado, con 29 destinos.

Herrán ha indicado que desde el Ejecutivo autonómico (PP) están trabajando para consolidar y, "en la medida de lo posible", incrementar la oferta y la demanda de conectividad desde y hacia Cantabria.

Respecto a otras novedades para el próximo invierno, el director ha avanzado están trabajando para lograr "más avances" en la mejora de la conectividad con otras rutas "troncales" del aeropuerto, que esperan que se puedan materializar en "próximas fechas".

Herrán ha destacado que Cantabria tiene uno de los índices de conectividad "más altos", entendiendo como el número de destinos disponibles entre la población de la provincia en la que está situado el aeropuerto.

No obstante, ha reconocido que, pese al "gran número" de conexiones ofrecidas desde el aeropuerto de Santander, el Gobierno regional "no se conforma" con la situación actual, "por muy buena que sea" en términos de conectividad, y mantiene "contactos continuos", no solo con las compañías aéreas que operan en el aeropuerto en la actualidad, sino también con otras susceptibles de apostar por el Seve Ballesteros.

Ha indicado que se mantienen reuniones "constantes" tanto en Cantabria como en las sedes operativas de las aerolíneas, y en foros especializados nacionales e internacionales de conectividad.

También se mantienen reuniones periódicas de trabajo con AENA, con quienes tienen, ha dicho, una relación "muy estrecha y coordinada", para seguir fomentando el crecimiento del aeropuerto, la mejora de la infraestructura y del servicio ofrecido a los viajeros.

"Estamos sembrando mucho trabajo con muchas aerolíneas y esperamos recoger frutos en forma de incremento de cantidad y calidad de conectividad que se ofrece desde el aeropuerto Seve Ballesteros Santander. Se trata de un objetivo irrenunciable", ha trasladado el director, que también se ha referido a la intención de desestacionalizar determinadas rutas.

El director ha apuntado que en los últimos meses se han producido varias incidencias a nivel global que han "afectado enormemente" a las operativas de las aerolíneas y se han dedicado "muchos esfuerzos" no afecten al aeropuerto de Santander, lo que a su juicio es, teniendo en cuenta que en el entorno se han reducido "numerosas rutas", "motivo de orgullo".

Ha añadido que, con motivo del retraso en la entrega de nuevos aviones del modelo Boeing 737 a Ryanair, que está teniendo una reducción de su capacidad operativa, la comunidad se encuentra ante una "creciente competencia", no solo entre aerolíneas, sino entre aeropuertos, por atraer a un mayor número de pasajeros.

En este punto, ha indicado que se pretende fomentar la competitividad y diferenciación del aeropuerto de Santander respecto a los demás del entorno, de modo que se facilite la llegada de nuevos destinos y nuevas aerolíneas, cuyas posibles nuevas rutas se encuentran estudiando, si bien se ha mostrado "cauto" y no ha dado "más pistas" sobre esta estrategia aérea que, a su juicio, es "acertada".

Así, de cara a la temporada de verano de 2024 --de marzo a octubre--, Herrán ha explicado que la operativa del aeropuerto Seve Ballesteros Santander será "similar" a la del año pasado, con 29 destinos --15 nacionales y 14 internacionales--.

De esta manera, Cantabria estará conectada con ocho capitales europeas: Madrid, Londres, Roma, Bruselas, Dublín, París, Bucarest y Viena; así como con las principales ciudades de negocios y de ocio: Barcelona, Valencia, Milán, Manchester, Sevilla, Palma de Mallorca, Málaga, Alicante, Birmingham, Bolonia, Edimburgo, Gran Canaria, Marrakech, Tenerife Norte, Venecia, Murcia, Ibiza, Menorca, Granada, Vigo y Jerez.

Respecto al récord alcanzado el año pasado, con 1.242.081 pasajeros, el director ha indicado que son cifras que "no son posibles de sostener en el tiempo" para ningún aeropuerto, por lo que "es de esperar" que no se puedan superar en 2024. "Los récords no se baten todos los años", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que tras el récord del aeropuerto alcanzado en 2012, se tardaron siete años en volver a conseguir un nuevo récord, en 2019.

"BUEN AÑO TURÍSTICO"

En la misma línea, el director general de Turismo y Hostelería, Gustavo Cubero, que también ha comparecido en la Comisión, ha indicado que el Gobierno continuará con su plan de marketing nacional e internacional, así como con su estrategia para patrocinar la región como destino a través de las aerolíneas con la marca 'Cantabria infinita'.

Ha apuntado que desde Cantur se realiza una gestión "efectiva" de los contratos para asegurar que se cumplen los objetivos establecidos y se optimicen los resultados.

En su opinión, 2023 ha sido un "buen año turístico", un año de récord en llegada de viajeros, cuyos alejamientos reglados han crecido en viajeros y pernoctaciones, siendo "muy notable" el crecimiento del turista internacional y el gasto que realizan.

Ha añadido que Turismo y Transporte van "de la mano" y el Gobierno de Cantabria mantiene una "comunicación constante", no solo con las aerolíneas que actualmente operan en el aeropuerto, sino también con otras que podrían considerar el aeropuerto cántabro como una opción viable.

LA OPOSICIÓN, PREOCUPADA POR LOS "MALOS DATOS"

Por su parte, desde la oposición han trasladado su "preocupación" por los "malos datos" registrados en el aeropuerto en los últimos meses, cuya tendencia, a juicio del PSOE, tiene "mala pinta" a corto y medio plazo.

Los socialistas creen que Madrid y Barcelona son las rutas que "más urgente" necesitan que "se haga algo" por la "pérdida de pasajeros" y han instado al Gobierno a trabajar en ello.

En este sentido, desde Vox, aunque consideran que "las cosas se están haciendo bien", proponen mejorar la conexión con Madrid cuente con otro vuelo los lunes por la mañana --como sucede de martes a viernes--, a lo que el director general ha respondido que les "gustaría" que así fuera pero "no es sencillo".

Finalmente, el Grupo Regionalista ha instado al Ejecutivo autonómico a que "corrija lo que está mal" y ha cuestionado "por qué no se tomaron decisiones cuando había que tomarlas, a partir de junio".