Cantabria exige al Gobierno que tramite "con la mayor urgencia" las ayudas al gasóleo pesquero

La consejera participa por videoconferencia en la Conferencia Sectorial de Pesca - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Pesca, María Jesús Susinos, ha exigido al Gobierno de España que tramite "con la mayor urgencia" las ayudas al gasóleo pesquero y ha rechazado el recorte del 67% en los fondos europeos de pesca.

Susinos ha participado este miércoles en la Conferencia Sectorial de Pesca y en los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Pesquera para Asuntos Comunitarios, presididos por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, donde ha defendido los intereses de Cantabria y de su sector primario, ha indicado este jueves el Gobierno regional.

En el marco de la Conferencia Sectorial de Pesca, Susinos ha insistido en cuestiones que, a su juicio, son "vitales" para el sector pesquero, como el incremento de los costes de los carburantes.

"El sector pesquero no puede seguir soportando en solitario el impacto del encarecimiento del gasóleo; es imprescindible que el Gobierno articule de forma urgente las ayudas específicas que ya ha anunciado, para garantizar su viabilidad", ha remarcado.

En este sentido, ha urgido al Ejecutivo central a acelerar su puesta en marcha "lo máximo posible", tras apuntar el Ministerio que podrían estar disponibles a lo largo del verano.

En relación con el futuro del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), la consejera ha pedido que el Gobierno de España defienda ante la Comisión Europea que este instrumento siga siendo un fondo específico y no se integre en un modelo multifondo, ya que "su integración diluiría el apoyo a un sector estratégico como la pesca".

Asimismo, ha trasladado la "firme oposición" de Cantabria a los recortes planteados pues "no podemos aceptar una reducción del 67% en los fondos de pesca pues pasar de más de 6.000 millones de euros a poco más de 2.000 compromete seriamente las inversiones y el futuro del sector", ha sostenido.

Por ello, ha instado al ministro a seguir defendiendo "con firmeza" el mantenimiento de un fondo específico y una dotación "como mínimo equivalente a los 6.000 millones actuales, claramente necesarios para que el sector pueda seguir realizando las inversiones que requiere su actividad".

PAC Y COORDINACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Durante el encuentro, la consejera también ha expresado su preocupación por el desarrollo de la futura Política Agraria Común (PAC) posterior a 2027. "Nos preocupa la evolución de las mesas técnicas de trabajo y la incertidumbre en los planteamientos actuales, pues el horizonte temporal que maneja la Comisión Europea no se acompaña de un ritmo de trabajo suficiente con las comunidades autónomas", ha señalado.

Por ello, Susinos ha solicitado al ministro Planas "un ritmo más exigente y coordinado en las mesas técnicas", dado que la complejidad de los nuevos escenarios "exige muchas más horas de trabajo y un mayor esfuerzo conjunto para alcanzar niveles adecuados de consenso que den seguridad al sector".