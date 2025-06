Cantabria exige la retirada de la Ley de Vivienda porque "no funciona y ha empeorado gravemente" el mercado

Media defiende la norma que va a aprobar la comunidad para defender a propietarios "por encima de los okupas" y fomentar el alquiler asequible

SANTANDER, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media, ha exigido al Gobierno de España la retirada urgente de la actual Ley de Vivienda porque cree que "no funciona y ha empeorado gravemente la situación del mercado".

"El futuro de nuestros jóvenes está en juego y ellos no se merecen que las políticas sectarias y rancias que aplica el Gobierno de Pedro Sánchez se lo arruine", ha dicho este lunes durante su comparecencia en la sesión de la Comisión General de las comunidades autónomas para el debate sobre medidas en materia de vivienda.

Allí, ha reclamado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ausente en la sesión, que su departamento "negocie y pacte" con las comunidades autónomas a la hora de poner en marcha medidas eficaces en las políticas de vivienda.

Una materia, en su opinión, "estratégica, pero muy condicionada" por la ley aprobada por el Gobierno de España hace dos años, porque "es evidente que no funciona y solo hay que echar un vistazo al mercado para comprobar que su aplicación no solo no ha mejorado la situación, sino que la ha empeorado gravemente".

En este sentido, ha subrayado que "nada más entrar en vigor" desaparecieron del mercado un tercio de las viviendas que estaban ya en alquiler y los precios "no han parado de subir".

Media también ha criticado que en los últimos años "apenas se ha construido vivienda pública y tampoco se han puesto los medios para que el sector privado pueda atender esa demanda", porque los diferentes planes anunciados por Pedro Sánchez para poner en el mercado miles de viviendas "se han quedado en anuncios sin ningún contenido".

Así, ha denunciado que el panorama es "insostenible" para la población y sus medidas, "lejos de ayudar, nos están perjudicando a todos", después de llegar a una situación que ha calificado de "tormenta perfecta", con cada vez más demanda y menos oferta disponible.

Por todo ello, se ha mostrado partidario de crear una nueva ley estatal que proteja e incentive al propietario y "deje de verlo como un enemigo", porque, según ha dicho, "tenemos un mercado de alquiler muy limitado como consecuencia de las políticas del Gobierno de España que acosa a los pequeños propietarios, favorece la ocupación y desincentiva la puesta de viviendas en el mercado por inseguridad jurídica".

Ha dicho que sólo en Cantabria hay casi 50.000 viviendas vacías porque los propietarios "tienen miedo a alquilar". "Si no hay oferta suficiente, los precios suben. Si los propietarios tienen miedo y no alquilan, los precios suben. Si se defiende más al okupa que al legítimo dueño, los precios suben. Podemos obviar estas realidades, pero eso no hará que desaparezcan", ha opinado Media.

También cree que declarar áreas tensionadas para topar los precios es "un grandísimo error" que ha asegurado que "Cantabria no va a cometer mientras el Partido Popular esté en el Gobierno regional".

NUEVA LEY DE VIVIENDA EN CANTABRIA

En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico sigue trabajando para que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda "digna" en Cantabria y ya está en proceso de información pública el anteproyecto de Ley de Vivienda de la comunidad, que quiere aprobar con "el máximo consenso posible".

Según ha explicado el consejero, la norma "va a defender a los propietarios por encima de las okupas, algo que no ocurre con la ley nacional".

La futura ley de Cantabria fomentará el alquiler asequible a través de fórmulas de colaboración público-privada; promoverá viviendas a precio tasado; modalidades de acceso alternativas, como el coliving o el cohousing, y movilizará viviendas vacías mediante programas de incentivos, cesiones y garantías públicas.

Además, se creará el Registro Autonómico Unificado de Vivienda y Suelo; se habilitará como usuarios de vivienda protegida en alquiler a los profesionales de servicios básicos; se extenderá la figura de la declaración responsable, "más ágil y adaptada" a un modelo basado en la confianza, la eficacia y la rendición de cuentas, y se creará la figura de la vivienda rural protegida, así como el Plan de Vivienda Rural, para dinamizar territorios afectados por la despoblación y el envejecimiento.

También recogerá medidas para evitar la ocupación ilegal, como un protocolo de desalojo inmediato, asistencia jurídica a propietarios afectados, o la puesta en marcha de la Oficina de Apoyo a Víctimas de Ocupación y la Inquiocupación.

Además, el consejero ha asegurado que lo largo de la presente legislatura se pretende triplicar la construcción de vivienda pública.

"Las cifras son claras y a la hora de poner vivienda pública en el mercado, el gran esfuerzo inversor lo estamos haciendo las comunidades autónomas", ha destacado Media. En concreto, ha detallado que Cantabria "pone casi 30 millones, frente a los 13 procedentes de fondos europeos y los 0 millones que aporta el Gobierno de Pedro Sánchez".

También ha reiterado que, después de que en los últimos cinco años no se había construido en Cantabria "ni una sola vivienda de protección oficial, ni se desde el ámbito público ni desde el ámbito privado", esta legislatura se ha cambiado en dos ocasiones el módulo de VPO para que la iniciativa privada vuelva al mercado y "ya se están viendo los resultados". .

El consejero ha aprovechado su intervención para pedir al Gobierno nuevos fondos enfocados a la rehabilitación de edificios porque, un programa "muy necesario para actualizar el parque de vivienda", y ha insistido al Estado en que "no siga por el camino actual en materia de vivienda porque es un camino equivocado".

"Déjense de ocurrencias. El problema de la vivienda es un problema que solo podremos resolver juntos. Anulen la actual Ley de Vivienda, aprueben una nueva y aprueben también esa Ley Anti Ocupación que tienen parada y que, sin duda, ayudará mucho más de lo que hacen ustedes al futuro de los jóvenes en la vivienda en España", ha finalizado Media.