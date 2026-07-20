Cantabria festeja la victoria de España en el Mundial sin incidentes reseñables

Imagn del anfiteatro del Centro Botín durante la proyección de la semifinal del Mundial 2026 - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha celebrado esta noche la victoria de España en el Mundial sin que los festejos que han tenido lugar por toda la geografía regional hayan dejado incidentes reseñables, según la información trasladada a estas horas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Ni Policía Nacional, ni Guardia Civil y tampoco la Policía Local de Santander tiene constancia de ningún suceso destacado durante las celebraciones, ha confirmado a Europa Press.

La final disputada anoche entre España y Argentina, que acabó con la victoria de La Roja por 1-0 que le otorgó su 'segunda estrella', se pudo seguir en pantallas gigantes instaladas en más de una decena de municipios, como Santander, Torrelavega, Astillero, Camargo, Laredo, Suances o Santa Cruz de Bezana, entre otros.

Tras concluir el partido, se pudieron ver cohetes y escuchar bocinas, gritos y cánticos para celebrar la victoria, que se ha festejado por toda la comunidad autónoma.