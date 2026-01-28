Cantabria formará a 100 jóvenes en competencias digitales con prácticas remuneradas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria ha lanzado el programa 'Cantabria Tech Talent', que formará a 100 jóvenes estudiantes universitarios y de Formación Profesional en competencias digitales de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con prácticas remuneradas en empresas.

Así lo ha presentado este miércoles el consejero de Industria, Eduardo Arasti, que ha animado al tejido empresarial e industrial de la región a unirse a él, ha informado el Ejecutivo regional.

Las empresas adheridas al programa se comprometen a pagar un mínimo de 500 euros mensuales en concepto de ayuda al estudio y los alumnos recibirán un título universitario, expedido por la UNIR, en especialidades TIC como Data Analytics, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Desarrollo Front, Desarrollo Back, DevOps & Cloud o Publicidad Digital.

Los alumnos recibirán formación en las competencias tecnológicas y digitales más demandadas durante siete meses y realizarán prácticas en empresas innovadoras de la región durante cinco meses.

Por las mañanas, los estudiantes harán prácticas en empresas y por las tardes asistirán a sesiones online en directo con expertos del sector, así como a talleres presenciales en el PCTCAN, donde podrán interactuar.

Por el momento, a 'Cantabria Tech Talent' se han apuntado empresas como CISGA, NTT Data, Worlgrid, Ambar, AXPE, Ceinor, CIC Consulting, Even Bytes y Lis Data Solutions. Todavía puede inscribirse -hasta el 9 de marzo- cualquier empresa o industria que pueda tutorizar becarios y que necesite perfiles técnicos especializados en TIC.

PLAZOS

El 9 de marzo comenzará el programa y su fin es dar respuesta a las dificultades que tienen las empresas de la región para encontrar y contratar este tipo de perfiles especializados, a los que el Gobierno pretende insertar "rápidamente" en el entorno profesional.

Para los alumnos interesados, el plazo de inscripción finalizará el 21 de febrero y seleccionará a 100 perfiles TIC junior con formación base en especialidades relacionadas con las tecnologías digitales y el ámbito STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Es decir, alumnos de último año de estudio o titulados en el último lustro tanto de Formación Profesional como universitaria.

Los alumnos serán seleccionados en base a las necesidades del tejido empresarial y la formación consistirá en un programa intensivo tipo 'bootcamp', especializado en una disciplina TIC concreta.

Así, compatibilizarán la formación con prácticas empresariales, remuneradas mediante una beca, y, cuando terminen, las empresas valorarán "prioritariamente" la contratación de quienes superen con éxito el programa.

A las compañías adheridas al programa les ofrece ventajas como acceso a los perfiles más adecuados a sus necesidades -tras un proceso de atracción y selección "riguroso"- y la incorporación de jóvenes con una formación intensiva y especializada, para facilitar su integración y desempeño, al aportar nuevas capacidades y herramientas a los equipos.

Como contrapartida, las empresas se comprometen a una ayuda al estudio de, mínimo, 500 euros mensuales; a tutorizar el desarrollo formativo del alumno; y a valorar "de manera prioritaria" la contratación de quienes superen con éxito el programa.

'Cantabria Tech Talent' es un proyecto "pionero" para afrontar la "escasez" de perfiles TIC, en su "firme compromiso" con la transformación digital de la región, ha subrayado Arasti.

El consejero ha explicado que esta iniciativa pretende dar respuesta, con un enfoque integral, a la "preocupante limitación" de perfiles TIC, a los que se ha referido como "una palanca clave" para impulsar la transformación digital de las empresas de la región en un sector "muy intensivo" en capital humano.

Por ello, ha puesto en valor que el programa sea impartido por UNIR, debido a su "dilatada trayectoria y experiencia", y ha defendido la "alianza sólida" que supone este programa entre Administración, universidad y empresas, así como su diseño para obtener "resultados tangibles".

Este proyecto, que cuenta con la colaboración de la Cámara de Comercio de Cantabria y la universidad UNIR, forma parte de la I Agenda Digital de Cantabria, y está enfocado en empresas que apuestan por las tecnologías digitales y el STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), para que puedan contar con perfiles técnicos especializados en competencias "clave".