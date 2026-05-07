Cantabria ganó 944 habitantes en el primer trimestre, un 0,16%, el octavo menor incremento por CCAA

Archivo - Imagen de personas cruzando por el paso de peatones de Puertochico en Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 7 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria tenía, a 1 de abril, un total de 598.011 habitantes, 944 más que al inicio del año, un incremento del 0,16 por ciento, ligeramente por debajo del experimentado en el conjunto de España (+0,2%) y el octavo menor de las comunidades autónomas, según la Estadística Continua de Población que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De los 944 nuevos habitantes en Cantabria, 666 fueron hombres --que alcanzan los 290.038, el 48,5% del total de habitantes-- y 278 mujeres, que ya son en la comunidad 307.973.

Todas las comunidades, a excepción de Canarias y de la ciudad autónoma de Melilla, aumentaron su población en el primer trimestre del año.

Comunidad Valenciana (+0,39%), Castilla-La Mancha (+0,36%), Murcia (+0,33%) y la Comunidad de Madrid (+0,32%) registraron los mayores incrementos.

En el lado contrario, se situaron Melilla (-0,45%) y Canarias (-0,02%), que disminuyeron población. Los aumentos más tenues se dieron en Extremadura, que solo ganó cinco habitantes, y Galicia, con un crecimiento del 0,08%.

HOGARES

Según la estadística del INE, en Cantabria, a 1 de abril de 2026, había un total de 250.274 hogares, 859 más que a comienzos del año.

De ellos, en 77.837 vivía una sola persona --los más frecuentes--; en 74.198 tenían dos; en 49.480 había tres ocupantes y en 48.759 habitaban cuatro o más personas.