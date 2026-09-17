Cantabria y Gaudí se encuentran el día 30 en Barcelona a través de la gastronomía - LAS CINCO CANTABRIAS ON TOUR

SANTANDER, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Casa Vicens acogerá el miércoles 30 de septiembre 'Cantabria en Barcelona: a través de la innovación de Antoni Gaudí en la mesa', el tercero de los eventos de Las Cinco Cantabrias On Tour, una iniciativa de Turismo de Cantabria que recorre cinco ciudades españolas con el objetivo de mostrar la diversidad, identidad y creatividad de la cocina regional en puntos estratégicos con conexión aérea directa con esta comunidad.

De este modo, Cantabria llega a Barcelona para conectar su patrimonio gastronómico con el universo de Antoni Gaudí a través del diálogo entre Casa Vicens y El Capricho, dos obras construidas prácticamente de forma simultánea y estrechamente vinculadas a los primeros años de la trayectoria del arquitecto. Un vínculo que cobrará especial relevancia con la participación de Carlos Mirapeix, director general de El Capricho de Gaudí, que estará presente en el encuentro.

Durante esta tercera jornada, los asistentes tendrán la oportunidad de descubrir una propuesta creada para la ocasión por los chefs Nacho del Corral, del restaurante Daría (recomendado Michelin y Guía Repsol), y Carlos Arias, del restaurante Emma (1 Sol Repsol), junto con la sumiller Inma Solana, del restaurante Solana (1 Michelin y 2 Soles Repsol), quienes aportarán la perspectiva gastronómica de Cantabria y su estrecho vínculo con el territorio, trasladando a la mesa una mirada construida desde la memoria y la identidad cántabra.

Como preludio, los invitados realizarán una visita guiada por Casa Vicens, en la que podrán descubrir los elementos arquitectónicos que conectan esta primera gran obra del arquitecto catalán con El Capricho de Gaudí, en Comillas.

La propuesta gastronómica comenzará con un cóctel dividido en cuatro estaciones: langostino acevichado; tartaleta de anchoa y mantequilla pasiega; tosta de guacamole con pipas de calabaza; y gamba orly con vinagreta, elaboraciones en pequeño formato, donde productos vinculados a la despensa cántabra, como la anchoa o la mantequilla pasiega, conviven con sabores y técnicas contemporáneas.

Finalizado el cóctel, los asistentes pasarán a la cena, una ensalada de tomate y sardina ahumada. Le seguirá el tuétano con tartar de Tudanca y como cierre, 'El limón de Novales', una elaboración que pone el foco en uno de los productos más singulares de la despensa cántabra y en la tradición citrícola de esta localidad.

Todo ello maridado con una selección de cuatro referencias cántabras elegidas por la sumiller Inma Solana. El recorrido comenzará con Cantábricus Brut, de Bodegas Vidular. De la misma bodega llegará Ribera del Asón y la propuesta continuará con Lusia Origen, de Destilería y Bodega Cayo, para finalizar con Sidra Extra Dulce Somarroza, elaborada en Renedo de Piélagos.