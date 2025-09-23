Cantabria ha gestionado 641 nuevos expedientes de violencia sexual este año en sus centros de atención a las víctimas - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

El Gobierno regional ha anuncidado que en 2026 realizará un estudio específico sobre prostitución y trata de personas

SANTANDER, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha gestionado 641 nuevos expedientes de violencia sexual este año en su Red de Centros de Información y Atención Integral, de los que 531 corresponden a mujeres --de ellas, un centenar de víctimas de violencia sexual, prostitución o trata-- y 110 a menores, de los que 40 han sufrido violencia sexual.

Así lo ha confirmado la directora general de Inclusión Social, Tamara González, durante el acto institucional celebrado este martes en el Parlamento de Cantabria y organizado por la Asociación Nueva Vida, con motivo del Día Internacional Contra la Explotación y la Trata de Personas, que se celebra el 23 de septiembre.

Además, la directora general ha anunciado que en 2026 el Gobierno de Cantabria realizará un estudio específico sobre prostitución y trata de personas. En esta línea, González ha asegurado que "es nuestra responsabilidad atajar esta realidad con hechos y no con palabras" porque "la prostitución es violencia, es desigualdad y es vulneración de derechos".

Según el macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres de 2024, que se ha puesto de relieve durante el evento, esta realidad afecta a 1.891 mujeres en Cantabria, lo que la sitúa como la cuarta comunidad con mayor tasa, con un 72,78%, solo por detrás de Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. En total, 114.576 mujeres están en esta situación en España.

Durante el acto, también han participado la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, el gerente técnico de la Asociación Nueva Vida, Julio David García, y el sindico de Sabadell y presidente del Fórum de Sindics i Defensors Locals de Catalunya, Josep Escartín.

Además, Nueva Vida ha reconocido a la Fundación la Caixa, que ha recibido el premio de reciente creación 'Por una Nueva Vida' de manos del subdirector general, Marc Simón. De esta manera, la asociación distingue el apoyo de la entidad, que durante los últimos siete años ha financiado con 800.000 euros un centro para madres con menores.

"UN ATENTADO BRUTAL CONTRA LA LIBERTAD"

Por su parte, la presidenta del Parlamento ha definido la trata como "un atentado brutal contra la libertad" porque "son personas prisioneras" y ha lamentado que hay "indudablemente un problema de incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace", por lo que es "buen momento precisamente para pedir más recursos para este ámbito tanto a ministerios como a consejerías", ha solicitado.

Mientras tanto, Casares ha señalado la lucha contra la trata como "una de las grandes causas que merecen la pena". En esta línea, el delegado ha abogado por "tomar acción más allá de las leyes" porque "necesitamos a todos haciendo de todo, todo el tiempo", para lo que ha pedido unidad a las administraciones locales, regionales y nacionales.

También, ha citado el informe de Fiscalía de 2024 que señala que en Cantabria hay activos 10 clubes de alterne y 46 pisos relacionados con la prostitución, aunque "probablemente haya muchos más", ha lamentado.

Por otro lado, García ha definido este 23 de septiembre como "el día más importante del año" porque "conocemos la realidad de las víctimas" de trata. Además, ha agradecido el aumento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que "ha alcanzado máximos históricos" para actuar contra la explotación sexual, pero ha pedido que también se instauren "medidas eficaces" contra la pornografía.

El gerente de Nueva Vida ha solicitado "la abolición de la prostitución", lo que "no puede depender de dinámicas electorales". Además, para García es "esencial" la labor de las entidades sociales, a pesar de no saber "a cuántas víctimas no estamos llegando".

Para completar las iniciativas del Día Internacional contra la Explotación y la Trata de Personas, este martes, a las 19.00 horas, se realizará una concentración ciudadana frente a la plaza del Ayuntaminto de Santander bajo el lema "No Más Trata".