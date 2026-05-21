Cantabria homenajea a los 284 empleados públicos jubilados en el último año

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, preside la recepción a los trabajadores de la Administración jubilados durante el último año, organizada con motivo de la festividad de Santa Rita. - GOBIERNO

SANTANDER, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha presidido este jueves el homenaje a los 284 empleados públicos jubilados en el último año con motivo de la festividad de Santa Rita, patrona de los cuerpos de funcionarios.

Durante el evento, Buruaga ha reconocido la vocación de servicio de los empleados públicos, "comprometidos con el futuro de la comunidad y de sus gentes" y que hacen que el "enorme engranaje" de la Administración autonómica "funcione cada día mejor".

"Detrás de cada emergencia atendida o incendio sofocado; de cada proyecto, desde un pequeño arreglo en un colegio hasta una gran carretera; de cada informe; de cada ayuda a un ganadero, a un joven para acceder a un alquiler o detrás de cada prestación concedida a una personas en situación de dependencia hay un trabajador público que cumple con vocación de servicio y ejemplaridad su labor", ha señalado.

Según la presidenta, "Cantabria puede presumir de muchas cosas, como su patrimonio, paisaje, gastronomía... ahora también de un Racing en Primera División, pero sobre todo de personas y talento, y las mejores sin duda, están aquí entre nosotros", ha dicho dirigiéndose a los cerca de 142 empleados públicos presentes en el acto celebrado en el Palacio de Festivales.

Ha agradecido, además, "la voluntad de ofrecer siempre la mejor respuesta", que "construye la confianza de los ciudadanos en su administración", y ha asegurado que los empleados públicos "demuestran cada día que no hay objetivos imposibles sino realidades que transformar".

"Si año tras año, podemos estar razonablemente satisfechos cuando vamos alcanzando nuestros objetivos y cumpliendo nuestras expectativas, ha sido gracias a vosotros", ha afirmado.

Entre los diferentes servicios de la Administración, la presidenta ha destacado, especialmente, "el inmenso esfuerzo" de los últimos años "para poner los cimientos de la simplificación administrativa" --"una labor callada" que ha permitido pasar de 705 procedimientos en 2023 a más de 1.500 en 2026 y de 470.000 expedientes tramitados a más de 960.000-- y de gestión económica y presupuestaria, que este año, además de diseñar un primer presupuesto regional, ha tenido que afrontar la operativa de la prórroga, un segundo presupuesto y "ahora se enfrentan al reto compartido de ejecutarlo y dar respuesta a las necesidades de los cántabros".

VUESTRA HUELLA NO SE JUBILA NUNCA

El acto se ha centrado en reconocer la trayectoria de los 284 empleados públicos que concluyeron en el último año su carrera profesional, a los que ha reconocido "su capacidad, compromiso y esfuerzo" para adaptarse a los cambios normativos, organizativos, tecnológicos y de forma de trabajar que se han dado en la Administración a lo largo de estos años.

"Todo lo que habéis hecho sigue adelante en las personas que han compartido con vosotros el trabajo del día a día y en la forma de trabajar que habéis ayudado a construir", ha afirmado la presidenta. "Esa huella no se jubila nunca", ha añadido.

Buruaga ha deseado que la nueva etapa, en la que van a ser protagonistas de su propio tiempo, esté repleta de salud y de cariño y les ha agradecido, en el plano personal, "su trato, comprensión, buenos consejos".

Además de la presidenta, en el acto han participado los consejeros de Presidencia, Isabel Urrutia; de Educación, Sergio Silva; Cultura, Luis Martínez Abad; Desarrollo Rural, María Jesús Susinos; Sanidad, César Pascual, y la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río.

DIPLOMAS DE SERVICIOS DISTINGUIDOS Y MENCIÓN

Durante este acto, la presidenta de Cantabria ha entregado a Eduardo Castillo, jefe de Protocolo del Gobierno autonómico, y a Emilio Misas, jefe de Servicio de Urbanismo y Tramitación de Expedientes de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), los Diplomas de servicios distinguidos de la comunidad autónoma, otorgados por el Gobierno cántabro por sus excepcionales méritos y rendimiento a lo largo de su trayectoria profesional.

Ambos han recibido estos galardones tras su jubilación el pasado año. De Eduardo Castillo ha destacado su trayectoria de 43 años en la Administración donde ha "sabido cuidar y transmitir con enorme profesionalidad la dignidad de la institución (...) con devoción, lealtad extraordinaria, talento y rigor". "Para mí, más que consejero y amigo, ha sido mi ángel de la guardia", ha reconocido la presidenta.

También ha tenido palabras de reconocimiento para Emilio Misas, tras 38 años de servicio público, como "guía y prestigio, la voz de la autoridad, del equilibrio y la sensatez en el urbanismo cántabro". "Es una institución en sí mismo", ha afirmado la presidenta.

Además, ha hecho una mención especial al Alejandro Gallego, jefe de Servicio de Centros de la Consejería de Educación, que recibió el año pasado la Cruz del Mérito Civil de manos del rey Felipe VI en "reconocimiento a las mejores virtudes cívicas y pro su contribución a la cohesión social y la conciencia democrática". "Ya le estamos echando de menos", ha señalado.