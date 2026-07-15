Cantabria honra este jueves a la Virgen del Carmen con multitud de procesiones y propuestas musicales y familiares

Archivo - Fiestas de la Virgen del Carmen en Revilla de Camargo.-ARCHIVO - ALBERTO G. IBANEZ/AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

SANTANDER, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cantabria celebrará este jueves, 16 de julio, la festividad de la Virgen del Carmen, una de las fiestas más arraigas en la identidad, las tradiciones y el calendario festivo de numerosos municipios de la región, que la honrarán con multitud de procesiones --marítimas y terrestres-- y propuestas musicales, gastronómicas, culturales y familiares.

Entre las más destacadas está la de Revilla de Camargo, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, cuya programación comenzó a principios de mes con más de 50 actividades y la participación de 72 peñas.

Los actos han mantenido el marcado carácter religioso que distingue a esta celebración, con la novena, las ofrendas, las misas, las procesiones, los Picayos del Carmen y la presencia de la virgen en el exterior del santuario desde la madrugada de este jueves hasta las 20.00 horas.

Está previsto que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, asista a la Misa Mayor que tendrá lugar a las 5.00 horas.

Además de la de Revilla, también están declaradas como Fiesta de Interés Turístico Regional las celebraciones de El Carmen en Suances, San Vicente de la Barquera y la procesión de la luz de La Fraguas, en Arenas de Iguña, que tiene lugar este miércoles a las 22.00 horas.

En Suances, a las 8.00 horas del 16, será la tradicional procesión que acompañará a la imagen desde tierra a la mar, ya que partirá desde el muelle de la villa hasta el de Hinojedo, donde se cantará la Salve Marinera por la Coral Aires del Castro.

A las 11.00 horas se oficiará la misa solemne en la zona del puerto, cantada por la Coral Voces del Mar. La celebración continuará por la noche con la romería y verbena amenizadas por la orquesta Nueva Alaska y un espectáculo de fuegos artificiales en la playa con el que se pondrá fin a cinco días festivos que incluyen esta noche un concierto de Marta Sánchez.

Mientras, en San Vicente de la Barquera tendrá lugar este jueves la procesión por el muelle a las 12.00 horas, al que seguirá una ofrenda floral en memoria de los marineros fallecidos cantada por la Coral Torre de Obeso. Darán paso a la misa marinera, a las 12.30 horas.

Además, esta cita contará con una programación que combina verbenas, romerías, sardinadas, fiesta de la espuma y una cucaña musical.

MÁS CELEBRACIONES POR EL CARMEN

En esta conmemoración no podía faltar la del Barrio Pesquero de Santander, que contará con la procesión terrestre y también la marítima, después de que el año pasado no se celebrará en señal de protesta de los pescadores por la avería del puente levadizo de Raos.

Ya solucionado el problema en la infraestructura, la virgen volverá a la mar. Será a partir de las 11.00 horas, después de la solemne misa, cuando salga en procesión. Esa mañana culminará con un concierto de la Banda Municipal de Música a las 13.00 horas. Por la noche, a las 23.00 horas, la imagen volverá a salir del templo.

Entre las actividades de esta celebración se incluye un mercado marinero, verbenas y fuegos artificiales.

En otras localidades marineras, como Castro Urdiales, también habrá procesión marítima a las 18.00 horas de este jueves, en la que la imagen de El Carmen recorrerá la bahía a bordo de la embarcación 'Calipso', acompañada por otras engalanadas para la ocasión. Posteriormente, se oficiará una misa cantada por el Coro de Mujeres Virgen del Carmen de la Casa del Mar.

Un taller de yoga al aire libre, juegos infantiles y una mejillonada, entre otras actividades, son las propuesta de este año en el municipio.

Y otro año más, Astillero se suma a celebrar El Carmen reivindicando nuevamente que sea declarada fiesta regional en Cantabria.

La Plaza Gaztañeta-La Fondona será el espacio que acoja, a las 19.30 horas, la procesión, a la que precederá, a las 20.30 horas en La Planchada, una sesión dedicada a los mejores pasodobles.

En Laredo, será el sábado 18, a las 18.00 horas, cuando el obispo de Santander, Arturo Ros, oficiará una misa en la Cofradía de Pescadores, a la que continuará una hora después la procesión marítima y la ofrenda floral.