Cantabria honra al policía Félix Gallego y al guardia civil Pedro Galnares, asesinados por ETA

Acto de entrega de medallas, a título póstumo, a un policía nacional y guardia civil de Cantabria asesinados por ETA en País Vasco - GOBIERNO

SANTANDER, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha entregado este viernes, a título póstumo, la Medalla de Cantabria a las Víctimas del Terrorismo al policía nacional Félix Gallego, asesinado por ETA en Vitoria en 1985, y al guardia civil Pedro Galnares, al que la banda terrorista arrebató la vida en 1987, en Oñate (Guipúzcoa).

Con esta entrega, el Ejecutivo autonómico quiere preservar la memoria y reconocer la dignidad de estos dos cántabros asesinados, así como a la Unidad de Acción Rural (UAR) de la Guardia Civil y a la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, por su apoyo permanente a estas víctimas.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha presidido el acto de entrega de estas condecoraciones en recuerdo y homenaje a los fallecidos, celebrado en el Teatro Casyc y al que han asistido familiares de las víctimas, representantes institucionales, autoridades civiles y militares, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y representantes de asociaciones de víctimas del terrorismo.

Urrutia ha señalado que estas medallas son "el símbolo" del reconocimiento que la sociedad cántabra otorga para que "no se olvide" a las personas asesinadas por "el terror indiscriminado y ciego" de la banda ETA y, por otro lado, reconocer a entidades que han destacado "por su sacrificio, especialización, entrega y compromiso" con la lucha contra el terrorismo y con el recuerdo permanente de las víctimas.

"No podemos olvidar a Pedro y a Félix; no podemos olvidar a estos héroes ni permitir que se intente blanquear o cambiar los verdaderos motivos de su asesinato ocultando la verdad", ha apuntado.

"Son dos servidores públicos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, dos cántabros destinados en el País Vasco que sufrieron el sinsentido de unos actos terroristas contrarios a la más mínima humanidad, a la democracia, a la convivencia", ha subrayado Urrutia, para valorar su servicio a España y su lucha por la libertad.

Las medallas las han recogido las hijas de los homenajeados, Judith Gallego y Laura Galnares. Esta última, en representación de ambas, ha agradecido el reconocimiento del Gobierno y ha dicho que estos homenajes "nos hacen sentir arropados y escribir la historia más reciente y triste desde la verdad, evitando así que se difuminen los recuerdos y dolor de cada familia".

Además, la consejera cántabra ha contrapuesto la acción del Ejecutivo regional del PP, que ha elevado "a nivel de Gobierno la atención a las víctimas del terrorismo en Cantabria", frente al presidido por Pedro Sánchez, al que ha descrito como un gobierno "sin alma, sin ética ni moral y profundamente injusto", sostenido "en el apoyo y con chantaje de los herederos políticos de ETA".

EJEMPLOS DE COMPROMISO FRENTE AL TERRORISMO

Por otro lado, el Ejecutivo ha distinguido también a la Unidad de Acción Rural de la Guardia Civil y a la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo con la Medalla a la Defensa y Atención a las Víctimas del Terrorismo de Cantabria, que han recogido el responsable de la UAR, el coronel Manuel Cayuso, y el director del Centro Memorial, Florencio Domínguez.

La UAR tiene su origen en la Unidad Antiterrorista Rural creada en 1978, germen del actual Grupo de Acción Rápida (GAR), constituido para combatir de manera especializada a ETA. Todos sus integrantes se incorporaban de manera voluntaria, movidos por la convicción de defender a la sociedad frente al terrorismo, como hizo Galnares.

Desde su creación, once agentes de la UAR han perdido la vida en acto de servicio, nueve de ellos asesinados por ETA y otros dos durante una misión en Afganistán.

"Gracias por cuidarnos, por defender nuestros derechos, garantizar nuestras libertades y luchar por nuestra democracia y por nuestra seguridad", ha subrayado Urrutia.

El coronel Manuel Cayuso ha agradecido al Gobierno la entrega de esta condecoración, que "expresa memoria, justicia y verdad", y que lucirá en el Salón de Honor de la institución como "símbolo de recuerdo, gratitud y homenaje a las víctimas del terrorismo".

Y sobre la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, la consejera ha destacado la labor que esta institución desarrolla desde su creación para preservar la memoria colectiva de las víctimas, difundir los valores democráticos y promover la defensa de los derechos humanos frente al terrorismo.

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo desarrollado por su director, Florencio Domínguez, al frente de la institución desde 2015. Tras recibir la medalla, ha recordado que Cantabria ha sido durante mucho tiempo "refugio de amenazados por el terrorismo de ETA", a quienes brindó una "acogida amable y seguridad".

La Fundación, con sede del Centro Memorial en Vitoria desde 2021, desarrolla labores de investigación, documentación, divulgación y sensibilización sobre el terrorismo y sus consecuencias, convirtiéndose en una institución de referencia para la preservación de la memoria de las víctimas.

Al acto también han asistido la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, y el director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo del Gobierno de Cantabria, Juan Sáez Bereciartu, entre otros representantes institucionales, informa el Gobierno.