Cantabria impone una sanción de 7.000 euros por prácticas comerciales desleales durante dos campañas del Black Friday

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SANTANDER, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria ha impuesto una sanción de 7.000 euros por prácticas comerciales desleales detectadas durante las campañas promocionales 'Adelántate al Black Friday' y 'Black Friday' de 2025.

La sanción es el resultado de una actuación inspectora desarrollada entre octubre y noviembre de ese año, en la que se realizó un seguimiento continuado de los precios de distintos productos comercializados en un establecimiento de la comunidad.

Así, se detectaron irregularidades en casi la mitad de la muestra analizada durante ambas campañas promocionales.

Según ha explicado el Ejecutivo en nota de prensa, en varios productos se constató la existencia de falsas rebajas, al mantenerse el mismo precio que antes de la promoción o incluso registrarse incrementos de precio pese a anunciarse descuentos.

Además, se utilizaron referencias de precios que no se correspondían con el precio más bajo aplicado durante los treinta días anteriores, tal y como establece la normativa vigente, ha indicado.

Asimismo, el Gobierno ha señalado que la investigación acreditó también el uso de publicidad comercial, folletos promocionales y cartelería de gran formato que trasladaban a los consumidores una apariencia de ahorro superior a la realmente existente, lo que generó una percepción errónea sobre las ventajas económicas de las ofertas anunciadas.

Según ha trasladado, la resolución recoge que estas actuaciones generaban una expectativa de descuento que "no se correspondía con la realidad comercial de los productos promocionados e impedían que los consumidores pudieran adoptar sus decisiones de compra con pleno conocimiento de causa".

Por ello, la Dirección General concluyó que los hechos "van más allá" de un incumplimiento formal en la indicación de precios, al constituir una práctica comercial "desleal capaz de distorsionar el comportamiento económico de los consumidores mediante la creación de una apariencia ficticia de ahorro".

La sanción se enmarca en las actuaciones de vigilancia y control que Comercio y Consumo desarrolla durante las principales campañas promocionales del año para garantizar la transparencia del mercado y la protección de los consumidores.

REFUERZO Y RECOMENDACIONES

Con motivo del 'Black Friday', la Consejería de Comercio refuerza la monitorización de precios para detectar falsas rebajas, incrementos artificiales y otras prácticas comerciales desleales, especialmente en sectores como tecnología, electrodomésticos, descanso, textil y juguetes.

Los controles verifican el cumplimiento de la normativa sobre descuentos e incluyen la detección de comparaciones de precios engañosas, costes ocultos o mensajes de urgencia artificial susceptibles de condicionar la decisión de compra.

Por ello, la Dirección General recomienda planificar las compras con antelación, realizar un seguimiento previo de los precios, comprobar que se informa correctamente del precio anterior y revisar las condiciones de la oferta antes de efectuar una adquisición.

Asimismo, aconseja desconfiar de mensajes que generen presión para comprar de forma inmediata y recuerda que los productos rebajados mantienen las mismas garantías y estándares de calidad que cualquier otro artículo, por lo que resulta fundamental conservar el ticket o la factura para facilitar cualquier eventual reclamación.

El consejero del área, Eduardo Arasti, ha afirmado que la defensa de los derechos de los consumidores pasa también por "garantizar un entorno comercial basado en la honestidad y la competencia leal".

En este sentido, ha destacado que el cumplimiento de la normativa "beneficia" tanto a la ciudadanía como a las empresas que desarrollan su actividad "con profesionalidad y respeto" a las reglas del mercado, "reforzando la confianza en el comercio y en las campañas promocionales".

Toda la información sobre las campañas, recomendaciones y actuaciones de la Dirección General de Comercio y Consumo está disponible en la página web https://www.comercioyconsumodecantabria.es/, así como en sus perfiles de redes sociales (Instagram, Facebook, X (Twitter) y LinkedIn).