Cantabria impulsa un nuevo programa de ayudas directas para reforzar la internacionalización de las empresas - SODERCAN

SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este miércoles 27 el decreto de la Consejería de Industria por el que se aprueba un nuevo marco de ayudas para apoyar la internacionalización de las empresas de la Comunidad Autónoma a través de un sistema de concesión directa gestionado por la empresa pública SODERCAN (www.sodercan.es).

Una norma que introduce importantes medidas de simplificación administrativa para facilitar el acceso de las empresas cántabras a las ayudas públicas con el objetivo de reforzar la expansión internacional del tejido empresarial regional y su competitividad en un contexto marcado por la incertidumbre económica y geopolítica global.

El nuevo sistema sustituye el modelo anterior de concurrencia competitiva por un régimen de concesión directa que elimina trámites, flexibiliza la presentación de solicitudes y adapta las ayudas a la realidad de la actividad internacional, que por su naturaleza, no entiende de calendarios administrativos y exige capacidad de adaptación y rapidez en la toma de decisiones.

De esta forma, las empresas ya no tendrán que esperar a una convocatoria con una fecha límite de presentación ni elaborar previamente un plan de promoción comercial para acceder a las ayudas.

La principal novedad es que las empresas podrán presentar directamente los gastos realizados en sus actuaciones de internacionalización y tramitar en un único procedimiento tanto la solicitud como la justificación de la ayuda.

Para ello, aportarán desde el inicio las facturas, justificantes de pago e informe de auditoría exigidos por el decreto, lo que permitirá agilizar significativamente la gestión administrativa y el posterior abono de las subvenciones.

Con este nuevo modelo, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos y resuelta favorablemente la solicitud, SODERCAN podrá tramitar directamente el abono de la ayuda, al haberse acreditado previamente la realización y pago de las actuaciones subvencionables.

La medida forma parte del I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028, la hoja de ruta del Gobierno de Cantabria para reforzar la presencia de las empresas cántabras en los mercados internacionales.

AYUDAS DE HASTA EL 70% Y UN MÁXIMO DE 50.000 EUROS

El decreto establece una intensidad de ayuda del 70% sobre los gastos subvencionables, con un importe máximo de 50.000 euros por empresa o persona autónoma. Cada beneficiaria podrá presentar hasta dos solicitudes por año natural, que deberán contemplar una inversión mínima subvencionable de 5.000 euros y podrán incluir actuaciones realizadas desde el 11 de octubre de 2025 en el caso de la primera solicitud presentada.

Además, desaparecen los plazos cerrados de presentación, ya que las solicitudes podrán realizarse de forma continuada durante todo el año una vez publicada la convocatoria.

CINCO LÍNEAS DE ACTUACIÓN SUBVENCIONABLES

El nuevo decreto reúne en una única norma todas las medidas de apoyo a la internacionalización empresarial impulsadas por SODERCAN. Las ayudas podrán destinarse a promoción internacional, publicidad y adaptación comercial, estudios de mercado y viablilidad, obtención de certificaciones y homologaciones y/o registro de marcas, e informes de auditoría.

En materia de promoción internacional, incluye la participación con expositor propio en ferias y congresos internacionales, eventos de presentación y promoción de productos o servicios, asistencia como visitante a ferias especializadas fuera de España, viajes comerciales de prospección, misiones comerciales internacionales y misiones inversas.

También se subvencionarán campañas de publicidad en medios profesionales de los mercados de destino y la adaptación comercial de productos para su comercialización exterior, incluyendo etiquetado, fichas técnicas, packaging o envases en otros idiomas.

El programa apoyará la realización de estudios para identificar oportunidades comerciales, distribuidores, agentes o clientes potenciales, así como estudios de viabilidad para implantaciones comerciales o productivas en el exterior. Esta línea contará con un límite máximo de ayuda de 6.000 euros.

Asimismo, serán subvencionables los gastos derivados de certificaciones y homologaciones exigidas por clientes o mercados internacionales, así como los registros de marca en países de destino.

El coste del informe elaborado por una auditora o auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), obligatorio para tramitar las ayudas, será subvencionable hasta un máximo de 900 euros.

EMPRESAS BENEFICIARIAS

Podrán acceder a estas ayudas empresas y personas autónomas de cualquier tamaño y forma jurídica que dispongan de un centro de trabajo en Cantabria y desarrollen actividades incluidas en los epígrafes contemplados en el decreto.

Quedan excluidas las empresas y entes públicos. Las solicitudes deberán tramitarse a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN a partir de mañana jueves, y el plazo máximo de resolución será de tres meses desde su presentación.