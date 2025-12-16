Cantabria impulsa un sistema para medir la afluencia de peregrinos del Camino Lebaniego

Archivo - Peregrinos en el Camino Lebaniego - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura impulsa un sistema de medición y seguimiento de peregrinos del Camino Lebaniego, que se prevé que ya esté en funcionamiento en 2026.

Esta tecnología permitirá obtener datos rigurosos y complementarios sobre el comportamiento de quienes transitan por esta ruta de peregrinación, ha informado el Gobierno en un comunicado.

Concretamente, la Fundación Camino Lebaniego, que es la responsable de la actuación, ha instalado ya cuatro sistemas de medición de afluencia en puntos estratégicos del Camino Lebaniego: dos sensores seeketing de detección anónima de dispositivos móviles, ubicados en San Vicente de la Barquera y en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana; un sistema de conteo ToF instalado en la Oficina de Turismo de Potes, que permite conocer el flujo real de visitantes que pasan por el centro de atención al peregrino, y un contador de paso EcoCounter en Lamasón, para medir de forma precisa las personas que recorren este tramo del itinerario.

Los sensores instalados detectan señales anónimas de dispositivos móviles o realizan conteos directos de personas, aportando información clave para mejorar la gestión del itinerario, optimizar servicios y reforzar la conservación del entorno natural y cultural, ha destacado e Gobierno en un comunicado.

Esta actuación se enmarca en el proyecto europeo Ultreia Sudoe, que tiene como objetivo dinamizar las zonas rurales del espacio Sudoe a través de un turismo sostenible, respetuoso y consciente vinculado a los Caminos de Santiago del sudoeste europeo.

La Fundación Camino Lebaniego ha subrayado que esta iniciativa "supone un paso decisivo para avanzar hacia una gestión más inteligente y sostenible de nuestros caminos, ofreciendo información de gran valor para mejorar la experiencia de peregrinos y visitantes, y reforzar al mismo tiempo el desarrollo económico y social de las comarcas rurales que atraviesa el Camino Lebaniego".

Esta acción forma parte de un proyecto piloto más amplio que incluye tres elementos esenciales para el desarrollo del turismo de interior: la medición de flujos, la digitalización de recursos locales y la puesta en marcha del modelo de Hubs o centros de dinamización y Paradas.

Las 'Paradas en el Camino' se han creado como espacios físicos y virtuales que ofrecen acogida, descanso, servicios básicos e información tanto a peregrinos como a visitantes, además de servir como punto de encuentro con la población local y como escaparate de productos y servicios del territorio para impulsar la economía circular y la sostenibilidad.

En el caso de Cantabria, se han instalado dos paradas en el municipio de Lamasón. Paralelamente, se están poniendo en marcha los 'Hubs', grupos de trabajo colaborativos que reúnen a agentes públicos, privados y comunitarios para fomentar la participación ciudadana, la innovación social y la cooperación territorial, adaptando las estrategias del proyecto a las necesidades de cada zona.