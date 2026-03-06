Cantabria inicia el pago de más de 6,7 millones en ayudas a 3.012 ganaderos de vacuno de carne

Archivo - Vacas.- Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ganadería ha iniciado el pago del 90 por ciento de las ayudas para los ganaderos de vacuno de carne y de producción sostenible de leche de vaca.

El primer pago corresponde a un total de 3.012 ganaderos de vacuno de carne, que recibirán un total de 6,7 millones de euros, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

La consejera del área, María Jesús Susinos, ha destacado que esta subvención "permite sostener el sistema de ganadería extensiva", que contribuye, a su vez, a la viabilidad de sus explotaciones y a la estabilidad del sector.

Por ello, ha insistido en la importancia de las ayudas directas para la mejora de la rentabilidad y la competitividad del sector ganadero. "Este abono refleja el compromiso del Gobierno de Cantabria con los ganaderos y con la sostenibilidad del sector", ha dicho.

Por otro lado, la Consejería ha solicitado el abono del 90% de la ayuda para la producción sostenible de leche de vaca. En esta ocasión, el pago beneficiará a un total de 802 ganaderos, por un importe aproximado superior a los 7,3 millones de euros.

Susinos ha destacado que esta ayuda es una "pieza clave" para asegurar la calidad de la producción y el futuro del sector. Asimismo, ha reiterado el compromiso del Ejecutivo autonómico con el sector ganadero.