Cantabria inicia la tramitación del PSIR para la piscina de olas en Villaverde de Pontones

Infografía piscina olas de surf prevista en Villaverde de Pontones - OLUCAS SURF CENTER

SANTANDER, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha iniciado ya la tramitación del Proyecto Singular de Interés Regional para la construcción de una piscina de olas en el municipio de Ribamontán al Monte, en la localidad de Villaverde de Pontones, y que será la primera del Norte de España.

Se ejecutará en suelo rústico -de ahí la necesidad del PSIR- en un terreno llano junto a una curva de la carretera, de una superficie de 100.000 metros cuadrados de los que unos 23.000 serán para la instalación. Permitirá la práctica, entrenamiento y tecnificación del surf, ya que gracias a la última tecnología generará hasta un millar de olas de veinte tipos diferentes cada hora.

Los promotores cántabros de esta iniciativa, cien por cien privada y con una inversión cercana a los 40 millones de euros, presentaron el pasado jueves la solicitud de declaración de interés regional, que ya está en el Ayuntamiento y en la Consejería de Turismo, a la que competen los informes a nivel regional para el proyecto.

Prevé unos 200.000 visitantes anuales y un consumo de agua equivalente al empleado para llenar dos piscinas convencionales o para mantener tres hoyos de un campo de golf, y se reciclará de forma permanente.

Mientras, la Consejería de Fomento deberá elaborar los informes a presentar ante el Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTU) y a la comisión de área del Parlamento, que se prevé a partir de septiembre, cuando se reanuden las sesiones, de modo que el PSIR necesario para la licencia de obra --y en el que se incluye la tramitación ambiental, también la relacionada con el consumo de agua-- esté aprobado en un año o año y algo.

A partir de entonces, se iniciará la construcción de la piscina y el complejo, denominado 'Olucas Surf Center', con un plazo de ejecución de entre un año y medio y dos años, según ha indicado Ignacio Martínez-Peñalver, uno de los promotores, este lunes en la rueda de prensa de presentación del proyecto, que ha ofrecido junto a los consejeros de Fomento y Turismo, Luis Martínez Abad y Roberto Media, respectivamente.

Fue anunciado el pasado jueves por la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, en la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Región, y como han destacado los titulares de ambas consejerías se trata de instalación puntera a nivel mundial -exiten unas treinta similares en todo el mundo - y la primera de estas características en el Norte de España (hay dos construidas, en Madrid y Alicante, y otras dos en estudio, en Barcelona y Málaga).

Según han coincidido, reforzará el posicionamiento de Cantabria como destino internacional de referencia para la práctica del surf todo el año. El proyecto de Villaverde de Pontones se complementará con espacios destinados a formación, restauración, alojamiento, bienestar, eventos y ocio al aire libre.

RELEVANCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y DEPORTIVA.

Media ha defendido la necesidad del PSIR para este proyecto, que generará más de 150 puestos de trabajo durante su construcción y entre 60 y 100 puestos directos tras su puesta en marcha, por su relevancia económica, deportiva y social para Cantabria, y ha negado que vaya a haber "despilfarro" de agua. Ha rechazado así críticas en este sentido vertidas, según ha dicho, por quienes "desconocen" el proyecto y optan por "oponerse a todo" lo que se hace en la región.

Y tras recalcar que se trata de una actuación "absolutamente verde", ha indicado que al ser un PSIR el promotor debe ceder al Gobierno un porcentaje "importante" de los suelos donde se va a desarrollar, y que posiblemente se destinen a la construcción de viviendas sociales, según ha avanzado.

También ha resaltado la "oportunidad única" de desarrollar el proyecto en Cantabria ante el interés mostrado por otras comunidades del Norte de España, y ha augurado que con la piscina se creará un espacio de encuentro para la comunidad surfera de esta zona del país, con lo que la región se consolidará como destino internacional de referencia para la práctica de este deporte durante todo el año.

COMPLEMENTO PERFECTO AL MAR.

Por su parte, Martínez Abad ha negado que la piscina sea "una amenaza" para el surf o "compita" contra el mar, al contrario, ha dicho: es el "complemento perfecto", ya que ofrecerá condiciones garantizadas de calidad 16 horas diarias 365 días al año.

En este sentido, ha subrayado que permitirá a los deportistas practicar en la instalación en "una hora" lo que habitualmente tardarían "semanas" en la costa. También ha resaltado que la piscina es "mucho más que una gran inversión", ya que representa una "oportunidad" de crecimiento económico y social basado en el deporte y el turismo, y contribuye a la pretendida "desestacionalización real" de esta última actividad.

En este punto, ha indicado que el proyecto abre nuevas oportunidades al turismo profesional y de congresos, al tiempo que contribuirá a dinamizar la actividad de las escuelas de surf. Y podrá actuar también como "una válvula de escape" durante los meses de mayor afluencia, absorbiendo parte de la práctica del surf en las playas y liberando la presión sobre el medio natural.

"La piscina de olas no compite contra el mar: lo profesionaliza, lo democratiza y, sobre todo, lo independiza de las inclemencias del tiempo, transformando un recurso natural estacional en una industria económica estable".

OPORTUNIDAD ÚNICA.

El representante de Olucas Surf Center ha comparado la "revolución" actual de las piscinas de olas con la que supuso en su día los telesillas para el esquí. "Era cuestión de tiempo que esta industria acabara trayendo una instalación de este tipo al Norte de España. La cuestión no era si iba a ocurrir, la cuestión era dónde iba a ocurrir", ha comentado.

Al respecto, ha valorado que Cantabria tiene "una oportunidad única para liderar" este ámbito, por su posición geográfica, en el centro del principal corredor de surf del norte de España, y al ser la comunidad sufera "más consolidada" del país.

También ha destacado la contribución de la piscina para hacer el surf un deporte más accesible, a niños, mujeres o personas con discapacidad, gracias a la tecnología WaveGarden, empresa vasca líder mundial del sector, que genera más de 20 tipos de olas adaptadas a todos los niveles con una capacidad de hasta 1.000 por hora y con el menor consumo energético de la industria.

En relación con el impacto económico, Martínez-Peñalver ha puesto como ejemplo la última instalación de estas características inaugurada en Escocia, cuya actividad generó una aportación estimada de cerca de 20 millones de euros anuales para la economía de la zona durante su primer año de funcionamiento.