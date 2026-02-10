Cantabria inicia los trámites para adaptar la normativa autonómica a la ley ELA

La consejerea de Inclusion Social, Juventud, Familias e Igualdasd, Begoña Gómez del Río, se reúne con CanEla - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha iniciado los trámites necesarios para la aplicación de las medidas previstas en la Ley para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades y procesos de alta complejidad y curso irreversible.

Así se lo ha trasladado la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, al presidente de la asociación CanELA, Fernando Martín, durante una reunión en la que le ha informado de las actuaciones impulsadas desde el Ejecutivo regional porque "no se trata solo de reconocer derechos, sino de garantizar que lleguen a tiempo y con los recursos suficientes", ha subrayado.

Entre las medidas desarrolladas, la consejera se ha referido a la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del trámite de consulta pública previa para la modificación de las órdenes que regulan los procedimientos de reconocimiento de la situación de dependencia, de la discapacidad y el desarrollo del catálogo de servicios y prestaciones económicas del Servicio para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

Con esta modificación se pretende adaptar la normativa autonómica para dar cumplimiento a la ley ELA y reforzar la atención de las personas que padecen esta enfermedad.

En concreto, esta modificación normativa permitirá reconocer un grado III+ de dependencia en un plazo máximo de tres meses a las personas diagnosticadas con ELA que acrediten el cumplimiento de dos de los siguientes criterios: soporte ventilatorio durante más de 8 horas diarias, necesidad diaria de aspiración de secreciones o inmovilidad en el tren superior.

Con el objetivo de agilizar los procedimientos y evitar demoras innecesarias, el reconocimiento del grado III+ podrá tramitarse de manera simultánea al de grado III de dependencia, y ambos podrán resolverse en un único acto administrativo.

Para lograr la mayor protección, la consejera ha recordado que estos grados de dependencia no se conceden de oficio, sino que deben solicitarse por las personas que cumplan los requisitos establecidos.

Según las estimaciones, entre 14 y 18 de los cerca de 52 pacientes con ELA existentes en Cantabria podrán beneficiarse de este nuevo grado de dependencia reforzado.

Las personas que accedan a este grado III+ tendrán derecho a una prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio o de asistente personal, con una cuantía mensual mínima de 3.200 euros y máxima de 9.850 euros. De esta forma, los pacientes con ELA podrán contratar directamente a los profesionales que mejor se adapten a sus necesidades.

MEDIDAS EXISTENTES

En aplicación de la ley ELA, Cantabria ya reconoce el grado I de dependencia a las personas diagnosticadas con esta enfermedad o del proceso de alta complejidad. De igual modo, se reconoce una discapacidad igual o superior al 33% a las personas diagnosticas de ELA que tengan reconocida la situación de dependencia en cualquiera de sus grados.

Gómez del Río también ha recordado que el Gobierno de Cantabria ha sido pionero en la atención a las personas con ELA al poner en marcha el pasado año ayudas individuales de hasta 25.000 euros para pacientes en fase avanzada de la enfermedad, de las que se han beneficiado 10 personas.

COLABORACIÓN CON CANELA

La consejera ha apuntado la voluntad de seguir colaborando con la asociación CanELA para continuar avanzando en el desarrollo de las medidas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los enfermos.

Por su parte, el presidente de CanELA, Fernando Martín, ha expresado su esperanza para seguir dando pasos que permitan acercar las medidas de la ley ELA a las camas de los enfermos y avanzar en la mejora de su calidad de vida.

También ha puesto en valor el esfuerzo presupuestario realizado por el Ejecutivo regional el pasado año con la convocatoria de ayudas. Ha comentado que esta actuación ha permitido mantener con vida a muchos enfermos, además de identificar y localizar con mayor facilidad y rapidez a personas cuidadoras más allá del ámbito familiar.

En la reunión también han participado la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce; y el director general de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad no Deseada, Eduardo Rubalcaba.