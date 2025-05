Cantabria insiste en la reunión en CAF para ver la evolución de los nuevos trenes

"Queremos ver que esos trenes que se están construyendo, porque ya queda muy poco para el año 2026", expresa Roberto Media

SANTANDER, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha vuelto a pedir al Ejecutivo central una nueva reunión en la planta de la empresa CAF en Beasain (Guipúzcoa) donde se fabrican los nuevos trenes para esta región y Asturias.

El objetivo del encuentro es comprobar los avances en la construcción de los convoyes, que comenzó en febrero de 2024 --tras el escándalo de los diseñados previamente y el problema de las medidas con las que no entrarían por los túneles de la red de ancho métrico de ambas comunidades autónomas-- con el objetivo de que estén listos y en servicio el año que viene.

"Queremos ver que esos trenes que se están construyendo, porque ya queda muy poco para el año 2026", ha manifestado el consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media, este miércoles a preguntas de los periodistas sobre temas ferroviarios, en concreto acerca de la sentencia de la Audiencia Nacional que paraliza las obras del AVE en Palencia y obliga a derribar todo lo construido y las consecuencias y reacciones a ese fallo.

En su respuesta a los medios, tras la inauguración de las nuevas machinas del puerto de Santoña, el consejero ha expresado su confianza en Luis Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif, que el martes anunció su intención de recurrir la resolución judicial y continuar así los trabajos de la alta velocidad hacia la región, que exige al Ministerio que se mantengan los plazos comprometidos para la llegada del AVE a Reinosa.

"No tengo por qué no creer al presidente de Adif en estas cuestiones", ha indicado el consejero cántabro. "Yo creo que sí es cierto lo que él me ha dicho", ha añadido.

No obstante, Media (PP) ha admitido que en Cantabria "tenemos experiencias demasiado malas como para tener fe ciega", de ahí que desde su departamento hayan vuelto a pedir al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, que convoque una nueva reunión en las instalaciones de CAF para comprobar la fabricación de los trenes de ancho métrico.

Precisamente, las asociaciones de Usuarios de Renfe Feve España y para el Fomento del Ferrocarril Convencional y la Movilidad (Affecom) han denunciado esta semana "falta de transparencia" del Ejecutivo central en torno a su construcción, ya que tras solicitar información a Renfe se ha "escudado en asuntos de ingeniería" de CAF y "habla de contrato privado y de confidencialidad" para no dar esa información. Así, tienen "la sospecha" de que los trenes "no van a estar listos para 2026 como prometieron" las administraciones.