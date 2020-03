Cantabria insta a España a defender un presupuesto "fuerte" para la PAC

SANTANDER, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria va a instar al de España a que defienda en Bruselas un presupuesto "fuerte" para la PAC, la Política Agraria Común, que ponga "coto" al "tijeretazo" o recortes propuestos por la Comisión Europea.

Así lo ha acordado este lunes el Pleno del Parlamento regional que, por unanimidad, ha aprobado una iniciativa en la materia de Ciudadanos, defendida por la diputada Marta García, quien ha advertido que "si no hay presupuesto, las declaraciones" se quedan en eso, en "declaraciones".

A la proposición no de ley de Cs se ha incorporado una enmienda de Vox para añadir "un matiz", en palabras del diputado y portavoz del grupo mixto, Cristóbal Palacio, para priorizar al ganadero en el reparto de las ayudas que reciba nuestro país.

En el texto que ha recibido luz verde, y entre otras cuestiones, la Comunidad Autónoma pide también una reforma y modernización del sector agrario.

Y reclama además al Estado que garantice que los productos agroalimentarios "compitan en igualdad de condiciones" y se produzcan "con los estándares" de calidad y seguridad alimentaria de la UE, "los más exigentes del mundo".

García, que ha agradecido el respaldo a la propuesta de Cs, se ha referido al igual que los representantes del resto de partidos que han intervenido en este debate a la manifestación del pasado viernes en Santander y al desarrollo de la misma, que contó con la participación de más de 3.000 ganaderos y agricultores procedentes de toda la Cornisa Cantábrica y unos 250 tractores.

Cree que "la buena forma" en que se llevó a cabo la protesta se debe al propio sector y al "respeto" que se han ganado quienes trabajan en el campo, aunque ha admitido al respecto que el actual consejero del ramo, el regionalista Guillermo Blanco, está "ayudando al consenso más que el anterior" responsable del departamento.

Y al diputado del PP Pedro Gómez, que ha recordado que hace dos semanas el Pleno aprobó la creación de una mesa de trabajo para atender las reivindicaciones del sector primario, García le ha replicado que los integrantes de Cs traerán al Parlamento las iniciativas "que haga falta" en favor del colectivo. "Estamos siempre con los ganaderos", ha zanjado.

Finalmente, a la parlamentaria del PSOE Noelia Cobo, le ha indicado que "está muy bien el real decreto" aprobado por el Gobierno central que entre otras cosas prohíbe ventas a pérdida, por debajo de los costes de producción, pero cree que se ha hecho "corriendo y deprisa".

Y, en cualquier caso, Marta García ha insistido en que si no se mantiene el montante actual de la PAC -algo que no cree que vaya a suceder por el Brexit- y no hay un presupuesto "fuerte" de Bruselas -que supone hasta el 20% o incluso más del 30% de las rentas de algunos ganaderos- no se va a poder apostar de manera "firme" por esta actividad.

APROVECHAMIENTOS FORESTALES

Por otra parte, en el Pleno, se ha rechazado una iniciativa del PP para instar al Gobierno de Cantabria a retirar todas las demandas presentadas en las distintas instancias judiciales que piden anular los acuerdos del Ayuntamiento de Guriezo, que convocan las subastas para adjudicar los aprovechamientos forestales de sus montes para los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en contra de la que han votado PRC y PSOE.

Por su parte, han votado a favor, además del PP, el grupo Cs, mientras que los dos diputados del grupo mixto-Vox se han abstenido.

El PP ha pedido al Gobierno que acabe con el "sinsentido" de seguir recurriendo estos acuerdos cuando --dice-- "una y otra vez" los tribunales de justicia han afirmado que son acuerdos "ajustados a derecho".

En contra de esta manifestación, regionalistas y socialistas han acusado a los 'populares' de "no decir toda la verdad" cuando afirman que los tribunales han reconocido que son acuerdos "ajustados a derecho".

Así, socialistas y regionalistas han señalado que en las sentencias no se da toda la razón al Ayuntamiento. Además, han afirmado que el Tribunal Supremo no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, ya que se limitó a inadmitir el recurso.

La diputada regionalista Emi Aguirre ha anunciado que cuando haya sentencia judicial del Tribunal Supremo que entre en el fondo del asunto la respetarán sea cual sea el sentido.

El PP ha asegurado que los tribunales han entrado en el fondo de la cuestión y ha advertido que el Gobierno regional lo que va a hacer es seguir recurriendo hasta que la Justicia les de la razón.

MATADERO BARREDA

Finalmente, el Pleno ha concluido con tres preguntas del diputado del PP Pedro Gómez sobre el cierre de la línea de sacrificio ovino, caprino y porcino en el Matadero de Barreda (Torrelavega) y qué se va a hacer para reabrirlas.

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha indicado que la línea de sacrificio en Barreda se reabrirá "en próximas fechas", gracias a la "voluntad" de su departamento y del Ayuntamiento.