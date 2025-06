Cantabria insta al Estado a tener en dos meses un cronograma "vinculante" para la llegada del AVE

El Parlamento también exige al Ejecutivo central más efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional en la comunidad

SANTANDER, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha aprobado esta tarde, en el Pleno, instar al Gobierno central a establecer y comunicar antes de dos meses un cronograma "completo, detallado y vinculante" para la ejecución de la línea de alta velocidad entre Palencia y la región y a que el AVE cuente con estaciones en Reinosa, Torrelavega y Santander.

Asimismo, la comunidad autónoma reclama al Estado que en los próximos Presupuestos Generales figuren todas las partidas necesarias para asegurar la ejecución "sin demoras" de los tramos pendientes.

Se desprende así de una proposición no de ley (PNL) del PRC que ha sido aprobada con los votos de este partido y del PP, que también ha presentado una iniciativa del mismo rango y que igualmente ha salido adelante con el apoyo de regionalistas y 'populares'.

Esta última se orientada a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez adopte las medidas necesarias para que el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional que paraliza las obras del AVE en Palencia no implique "un retraso" en la ejecución de la conexión de Cantabria con la red nacional de alta velocidad. El fallo, que obliga a derribar todo lo construido, no es firme y ha sido recurrido por Adif.

La PNL regionalista, que ha contado con el 'no' de Vox, ha sido defendida por el diputado Javier López Estrada, alcalde de Torrelavega, quien ha contrastado los avances del AVE en España con el "retraso estructural" en Cantabria, que sigue "sin un solo kilómetro" de línea de alta velocidad; una "anomalía" y "discriminación" que requiere "una respuesta concreta, con fechas claras, compromisos presupuestarios y garantías técnicas". De todos modos, tras atribuir a su partido lo conseguido hasta ahora, ha señalado que el objetivo es que "vaya más rápido y llegue antes".

El parlamentario del PP y senador autonómico Iñigo Fernández ha comparado las inversiones durante los gobiernos de su partido con los 40 millones que se destinan con el PSOE a un proyecto de 1.700 millones, lo que supone un 5%, ritmo que retrasará la llegada hasta el año 2042. A esto ha sumado la "nuevas incertidumbres y sombras" de la sentencia de la AN. También ha lamentado que el nuevo líder del PSOE regional, Pedro Casares, "está desaparecido" y "no se le ve el pelo". "A la única que se ve es a Leire Díez. Ella sí sale, habla y graba".

El portavoz de los socialistas, Mario Iglesias, ha justificado la abstención de su grupo a las dos iniciativas porque "piden algo que ya se está haciendo", más cuando las obras del AVE en Palencia no se han paralizado pese a la citada sentencia, sino que siguen al mismo ritmo. Así, está ahora "más cerca de lo que ha estado en veinte años" anteriores, ya que los retrasos obedecen a "quienes no hicieron nada". "El AVE es una realidad en marcha, no es una promesa", ha sentenciado este diputado, para quien el actual Gobierno central "cumple" con Cantabria frente a "los anuncios e infografías" del mandado del PP con Mariano Rajoy.

El diputado de Vox Armando Blanco ha trasladado la abstención de su grupo a la PNL del PP a pesar de que discrepan con ellos en el sentido de que consideran que una sentencia no suprime garantías, sino que las preserva. En cambio, han dicho 'no' a la propuesta del PRC -al que han tildado de partido "nacionalista"- al entender que tienen "mucho valor o muy poca vergüenza" para urgir un cronograma y compromisos tras "20 años engañando a Cantabria" con la llegada del AVE y el proyecto hasta la capital, "al que ustedes renunciaron".

MÁS EFECTIVOS DE GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL

Y en el Pleno de la tarde la Cámara también ha dado luz vez -con el voto en contra del PSOE- a otra PNL presentada por Vox para exigir al Gobierno de España que reponga y amplíe los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cantabria.

Además, la iniciativa recoge solicitar la reapertura de cuarteles cerrados, reorganizar los recursos actuales para que el mundo rural "no quede abandonado" y reclamar un plan especial de seguridad para la región con refuerzos materiales, humanos y operativos en las zonas más castigadas por el aumento delictivo.

Asimismo, insta al Ejecutivo central a presentar en tres meses un informe detallado al Parlamento.

Por Vox, su portavoz Leticia Díaz, ha aseverado que los datos en materia de seguridad en España "empeoran año tras año" desde la pandemia, destacando los de criminalidad de 2024, y en concreto los de Cantabria, que se situó como la tercera comunidad con mayor aumento de la criminalidad, resaltando los ciberataques. Además, también ha hecho hincapié en la "inseguridad" en zonas rurales.

"Hacen falta agentes", ha exigido en su intervención, en la que ha criticado que, a pesar de los datos, ni el Ejecutivo regional ni la Delegación del Gobierno en Cantabria "alzan la voz para exigir que esto cambie". "No se ha presionado lo suficiente en Madrid, no han cumplido con Cantabria", ha sentenciado.

Mientras, desde el grupo socialista han detallado que el Gobierno de España tiene previsto incorporar este año más guardia civiles y policías nacionales en la comunidad, y desde el regionalista, que ha votado a favor, han recordado que su grupo ya presentó una iniciativa "prácticamente" igual y han rechazado cualquier discurso "alarmista" porque "Cantabria no es insegura". Sin embargo, han incidido en que "hay que seguir insistiendo para que no lleguemos a una situación de inseguridad".

Y desde la bancada 'popular', Cándido Cobo ha dejado claro que el compromiso del Gobierno de Cantabria con las Fuerzas de Seguridad del Estado es "absoluto", y ha hecho mención a los audios de la militante socialista Leire Díez para criticar al PSOE.

"Estamos ante un acto de conspiración muy grave contra una de las instituciones del Estado", ha aseverado.

SANIDAD

Tras estas iniciativas, el PP ha tumbado con el voto en contra de sus 15 parlamentarios, sumados al del diputado no adscrito Cristóbal Palacio, una iniciativa del PSOE que pedía extender el cobro del complemento de atención continuada a todo el personal del Servicio Cántabro de Salud (SCS) mientras se encuentren en situación de IT, ya que en la actualidad solo está reconocido para los médicos.

Esta propuesta ya se había debatido en el Parlamento impulsada por el PRC y también fue rechazada, pues los 'populares', que gobiernan Cantabria, sostienen que hay que tomar esta medida "vía acuerdo".

"Dejen que se llegue a ese acuerdo, no estorben", ha pedido el PP a regionalistas y socialistas, al tiempo que ha criticado que éstos pidan ahora "lo mismo que vienen negando ocho años" -durante sus gobiernos en coalición-.

PRC y PSOE, por su parte, han reiterado que el pago de este complemento solo a los médicos es "una cosa anómala y discriminatoria", y han advertido que iniciarán "todas las medidas oportunas" en el Parlamento para modificar la Ley del personal estatutario y revertir este "agravio".

"Hablaban de que algunos eran la kale borroka sindical. Ustedes son la kale borroka de las negociaciones", han trasladado los socialistas en alusión a unas declaraciones del año pasado del consejero, César Pascual, en las que utilizó este término.

Mientras, Vox se ha abstenido porque cree que extender el complemento sin tener datos claros sobre el coste podría "comprometer la estabilidad" del sistema. Así, se ha producido un empate entre los 16 votos a favor de PRC y PSOE y 16 en contra, con lo que, tras repetir en tres ocasiones la votación como marca el reglamento, la propuesta ha quedado desechada.