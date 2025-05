Cantabria insta al Gobierno a presentar unos PGE que recojan sus necesidades

El Pleno pide al Ejecutivo regional actualizar este año la Estrategia del Cambio Climático y un pabellón en el CEIP Rodríguez de Celis

SANTANDER, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha aprobado, con los votos de PP, PRC y Vox y el único rechazo de los socialistas, una iniciativa para instar al Gobierno de España (PSOE-Sumar) a presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) "que reflejen las necesidades actuales" de la comunidad autónoma y "aseguren las inversiones" para su desarrollo.

También le exige "garantizar una distribución equitativa, justa y solidaria" de los recursos públicos entre todas las comunidades autónomas.

Y al Gobierno de Cantabria (PP) le llama a elaborar un "informe exhaustivo de las inversiones y transferencias estatales recibidas por la comunidad en los últimos tres años para evaluar el impacto real de las prórrogas de los PGE.

Vox, promotor de la iniciativa, y el PP han advertido de los efectos "claramente perjudiciales" que tiene para Cantabria la falta de una aprobación de unos nuevos PGE y las sucesivas prórrogas, afectando a las entregas a cuentas, las retribuciones de los empleados públicos y a proyectos "relevantes", como La Pasiega o el Museo de Prehistoria y Arqueología.

Para los de Santigo Abascal ello supone también una "violación grave" de la Constitución; muestra la "incapacidad" del Gobierno de "gestionar adecuadamente las necesidades de las comunidades autónomas" y las "priva" de la "necesaria previsibilidad financiera para planificar sus políticas públicas y atender las necesidades de sus ciudadanos", generando "un clima de incertidumbre y desconfianza".

Además, su diputada Natividad Pérez ha acusado al Ejecutivo de "premiar" a aquellas que "utilizan el chantaje político como herramienta" mientras otras, como Cantabria, se ven obligadas a "aceptar migajas".

También ha afeado al PSOE que vote "en contra de los intereses de los cántabros, a los que dice representar".

"Estoy segura de que no pocos de sus compañeros de bancada votarían gustosos a Vox en esta iniciativa, pero no están las cosas con (Pedro) Sánchez para salirse del tiesto. Si trata como trata a sus ministros en el Whatsapp, no quiero ni pensar lo que harían con ustedes", le ha dicho la diputada al socialista Pablo Zuloaga.

Por su parte, el portavoz del PP, Juan José Alonso, ha afirmado que a Sánchez "no le conviene" presentar ahora unos PGE "para evitar así una nueva derrotar parlamentaria y no mostrar su tremenda debilidad y dependencia absoluta de sus socios separatistas y de la izquierda radical", pero ha reivindicado que "ni Cantabria ni el conjunto de los españoles podemos seguir siendo víctimas de los intereses políticos" del presidente del Gobierno y sus socios.

"A Sánchez sólo le preocupa Sánchez y sus tiempos, esto es, permanecer unos meses más en la Moncloa, a costa de los cántabros y de todos los españoles", ha reprochado.

Por su parte, la diputada del PRC y candidata del partido a las elecciones autonómicas de 2027, Paula Fernández, ha apelado al "sentido de Estado" de los tres partidos nacionales con representación en el Parlamento regional --PP, PSOE y Vox-- y les ha llamado a "llegar a un acuerdo" que permita que España tenga Presupuestos.

"Háganlo ahora, porque nos viene bien a todos, de lo contrario seguiremos en un circo y priorizando estrategias políticas de los partidos y no lo que realmente nos interesa a los ciudadanos", ha afirmado.

Además, los regionalistas, aunque han apoyado la iniciativa, han ironizado con el hecho de que Vox pretenda "dar lecciones" cuando seis de las siete comunidades que no tienen presupuesto autonómico son gobernadas por este partido y el PP.

"Lecciones las justas", le ha dicho también a Vox Zuloaga, que ha defendido que el trabajo de Sánchez para Cantabria se ve en las inversiones del Estado en la comunidad, algo que "lo seguiremos desarrollando con o sin presupuestos".

ESTRATEGIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

También el Parlamento ha aprobado, con el voto a favor del PP, PRC y PSOE y el rechazo de Vox, instar al Gobierno de Cantabria a aprobar "antes de finalizar el año" la actualización de la Estrategia del Cambio Climático y también a avanzar en la aplicación de las medidas e inversiones previstas en la de Economía Circular, aprobada en marzo.

La iniciativa ha partido inicialmente del PRC pero ha sido modificada a través de una enmienda del PP que ha ampliado el plazo de 4 meses que daban los regionalistas para aprobar la actualización de la Estrategia hasta final de año, en línea con la previsión temporal anunciada en el anterior Pleno por el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media.

El PRC ha aceptado la enmienda del PP para que la iniciativa sea aprobado, si bien ha reprochado al Ejecutivo popular de ir "bastante lento".

Además, ha incidido en la necesidad de actualizar la Estrategia en vigor, que tienen 16 medidas, dado que ya está "superada".

Por su parte, los socialistas han visto "absolutamente injustificable" la enmienda de un PP, al que han acusado de comportarse "como los malos estudiantes", dejando la aprobación de la actualización de la Estrategia para diciembre. Pese a ello, ha votado a favor al considerar que la iniciativa tiene "mucho interés".

Mientras, el PP ha defendido la ampliación del plazo propuesta. "Queremos ser realistas y hacer las cosas bien. En temas tan sensibles no se trata de correr", ha defendido su diputado Alejandro Liz.

Vox ha votado en contra tras recriminar al Ejecutivo que "mientras destina dinero público a todos estos informes que les impone la izquierda, hay servicios que no funcionan correctamente por falta de dinero". "Desde luego, señores regionalistas, que no cuenten con nosotros para seguir potenciando lo que hemos llamado el poder climático del dinero público", ha aseverado su diputado Armando Blanco.

PABELLÓN EN COLEGIO DE CAMPOO DE SUSO

Además, se ha dado luz verde a una proposición no de ley de Vox para instar al Gobierno a iniciar el expediente para construir un pabellón cubierto multiusos en el CEIP Rodríguez de Celis, en la localidad de Paracuelles, en Hermandad de Campoo de Suso.

La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de PRC, PSOE y Vox y el voto en contra del PP, que había presentado una enmienda de modificación con la que quería pedir continuar con la tramitación del expediente para la construcción de una cubierta en la pista polideportiva colegio y no el pabellón.

Vox ha defendido la necesidad de esta instalación en una zona con condiciones climáticas adversas, con temperaturas muy bajas, ya que carecer de ella impide a los niños realizar con normalidad las clases de gimnasia o disfrutar de tiempo de ocio.

Ha señalado que el proyecto del pabellón en este colegio data de 2006 y "está encima de la mesa" desde 2020 "pero no avanza", ante los que el AMPA se ha movilizado para reclamarlo. Según ha dicho, esta infraestructura podría hacerse con una estructura y paneles prefabricados lo que supondría "un coste de 200.000 o 250.000 euros".

PRC y PSOE han considerado "de justicia" dotar a este centro de esa infraestructura.

"El Gobierno del PP ha tenido tiempo de sobra para actuar tras casi dos años en el poder y no lo ha hecho porque no ha estado entre sus prioridades. La herencia recibida ya no vale", ha dicho el socialista Jorge Gutiérrez.

Mientras, el diputado del PP Álvaro Aguirre ha señalado que el proyecto para dotar de pabellón a este centro "no es nuevo ni desconocido" y, por ello, ha destacado que la Consejería de Educación ha mantenido reuniones con el AMPA y el Ayuntamiento mientras que "nada se hizo en anteriores legislaturas".

El 'popular' ha defendido continuar avanzado en el anteproyecto presentado por el Consistorio a Educación para, en una primera fase, cubrir la pista deportiva y con un coste, ha dicho, de 372.000 euros.