Cantabria invertirá 6,6 millones en el hospital de Laredo y destinará 49,5 al comedor escolar hasta 2030

El Gobierno de Cantabria ha autorizado inversiones por 6,6 millones de euros en el Hospital Comarcal de Laredo para el mantenimiento integral de sus edificios e instalaciones y el acuerdo marco que regulará el servicio de comedor escolar en los centros docentes públicos desde el próximo curso y hasta el 2029/2030, con un presupuesto estimado de 49,5 millones.

Son dos de los principales acuerdos alcanzados en la reunión semanal del Ejecutivo, en la que se ha dado luz verde al primer Plan Estratégico de las Personas Mayores de la comunidad autónoma 2026-2029, ha informado el Gobierno en un comunicado.

En cuanto al acuerdo que regulará la contratación del comedor escolar, permitirá homologar a las empresas que prestarán el servicio en sus distintas modalidades -catering in situ, transportado en caliente, transportado en frío y mixto-, promoviendo una gestión "más homogénea, eficaz y transparente" en toda la red educativa.

El presupuesto de 49,5 millones se ha calculado en función del número de comensales, días de prestación del servicio y precios máximos por menú, que se actualizan por número de alumnos y tipo de gestión.

El sistema de adjudicación incorpora criterios de calidad y el documento establece también exigencias estrictas de seguridad alimentaria, prevención de riesgos, igualdad laboral y protección de menores, incluyendo la presentación del certificado de delitos sexuales para el personal en contacto con el alumnado.

SALUD

En el área de Salud, y además de autorizar el contrato de suministro para el mantenimiento integral de los edificios e instalaciones de todos los centros dependientes de la Gerencia de Atención Especializada del Área II, cuyo eje es el hospital de Laredo, se ha dado luz verde al contrato de obras para la remodelación integral del patio interior de este centro, por 654.428 euros.

Además, en este área se ha aprobado el decreto que regula la concesión directa de una subvención de 20.000 euros al Colegio Oficial de Médicos de Cantabria para el desarrollo del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME), que ofrece asistencia sanitaria especializada, apoyo psicológico y social, asesoramiento legal y acompañamiento profesional a los médicos afectados.

También se ha tramitado la formalización del convenio de colaboración entre el Servicio Cántabro de Salud y la Fundación Aladina para desarrollar el programa de Intervenciones Asistidas con Perros (IAP) en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y se ha autorizado la celebración del contrato de servicios para el mantenimiento integral de los aparatos elevadores instalados en los centros dependientes de la Gerencia de Atención Especializada de las Áreas de Salud III y IV, con un valor estimado de 396.034 euros.

PLAN ESTRATÉGICO DE LAS PERSONAS MAYORES DE CANTABRIA

En cuanto al I Plan Estratégico de las Personas Mayores de Cantabria, es una herramienta integral que marca la hoja de ruta ante el acelerado envejecimiento demográfico de la región. Así, identifica los principales retos -soledad no deseada, brecha digital, dependencia, desigualdad territorial y edadismo- y fija un marco de actuación basado en la autonomía personal, la participación social y la mejora de los servicios públicos dirigidos a un colectivo que representa ya casi una cuarta parte de la población: el 24,5%.

La previsión es que los mayores de 65 años superarán el 30% en las próximas décadas, por lo que el documento plantea una "respuesta integral" para garantizar derechos, bienestar y calidad de vida en una comunidad marcada por la dispersión territorial, la ruralidad y una "acusada feminización del envejecimiento".

El plan establece cuatro ejes estratégicos: buen trato y sensibilización social, envejecimiento activo y calidad de vida, comunidad, participación y entornos accesibles, y coordinación, innovación y trabajo en red, que se concretan en "objetivos específicos, líneas de actuación e intervenciones transformadoras inspiradas en los principios de igualdad, dignidad, diversidad, no discriminación y solidaridad intergeneracional".

La implementación del plan estará liderada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, con un papel destacado del nuevo Consejo de Personas Mayores, que garantizará la participación activa del colectivo en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. El seguimiento se realizará mediante informes anuales y un sistema de indicadores que permitirá evaluar su impacto "real" en la sociedad cántabra.

OTROS ACUERDOS

Por otro lado, los consejeros han autorizado la firma de los convenios de colaboración con once ayuntamientos para la prestación de servicios de recogida y transporte de residuos municipales por parte del Gobiern a través de la empresa pública MARE: Alfoz de Lloredo, Ampuero, Colindres, Comillas, Marina de Cudeyo, Peñarrubia, Piélagos, Ribamontán al Monte, Valdeolea, Villacarriedo, Villaescusa.

También ha impulsado un contrato para garantizar la difusión de canales de televisión digital en zonas remotas y menos pobladas, para evitar situaciones de exclusión audiovisual y asegurar la igualdad en el acceso a los servicios públicos de comunicación. Sustituirá al vigente, cuya finalización está prevista para este mes, manteniendo así la continuidad del servicio en un contexto de transición tecnológica nacional.

Además, se ha autorizado el contrato para prestar el transporte en horario no lectivo destinado a deportistas inscritos en los Juegos Deportivos Escolares de Cantabria, servicio esencial para la participación en las competiciones de fin de semana que contará con presupuesto máximo de 242.557 euros.

Asimismo, se ha dado luz verde al Plan de Actuación 2024-2027 de la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA), que recoge las líneas de acción necesarias para reforzar la protección y promoción de las figuras de calidad agroalimentaria, en un contexto de "creciente demanda social por alimentos seguros, sostenibles y vinculados al territorio".

Finalmente, se ha autorizado la rúbrica del nuevo convenio de colaboración entre Cantabria y el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS) para fortalecer la coordinación efectiva entre ambas administraciones en el ejercicio de las funciones inspectoras y reemplazar así el acuerdo de 2021, que había expirado. El nuevo será por cuatro años prorrogable por otros tantos.