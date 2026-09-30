Cantabria lanza la primera campaña divulgativa para dar a conocer el Registro de Voluntades Previas

Cartel - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha lanzado la campaña 'Tu salud. Tus decisiones' para dar a conocer más en profundidad el Registro de Voluntades Previas (RVP) y el sencillo proceso para que una persona realice su testamento vital en Cantabria.

Se trata de un documento "importante", que constituye una manifestación de la autonomía del paciente y es de "gran ayuda" en el proceso de prestación de cuidados sanitarios cuando una persona no pueda manifestar su voluntad, ha informado el Gobierno.

Por eso, el objetivo de la campaña, que desde este martes se difunde en medios de comunicación, así como en marquesinas de autobús, es que la población conozca cómo realizar su testamento vital. De hecho, Cantabria ha diseñado un sistema, totalmente gratuito, que permite una declaración ante el personal funcionario habilitado de la Consejería de Salud habilitado para tramitar los documentos.

Aun así, la persona interesada en realizar el documento también puede también gestionar la declaración ante tres testigos o ante notario, este último método con el consiguiente coste económico. Dado que tienen los mismos efectos, cada persona puede elegir el modo de gestión más conveniente.

Para garantizar que las instrucciones manifestadas por la persona puedan ser conocidas y respetadas cuando resulte necesario, el documento deberá registrarse para su inscripción en el RVP, donde quedará custodiado y accesible para los profesionales autorizados del sistema sanitario.

La opción más sencilla es acudir presencialmente al Servicio de Atención al Usuario de la Consejería de Salud tras pedir cita previa. Además, actualmente no hay apenas tiempo de espera para la cita previa, puesto que el servicio se ha reforzado con más personal y hay tres funcionarias para realizar las gestiones.

UNA PRESTACIÓN QUE CRECE CADA AÑO

De hecho, la demanda del Registro de Voluntades Previas crece de forma exponencial cada año, según la Dirección General de Farmacia, Humanización y Coordinación Sociosanitaria.

En concreto, en lo que va de año, se han realizado 1.446 inscripciones, 1.352 en la Consejería de Salud ante funcionario público.

Del total de 1.446 Documentos de Voluntades Previas registrados, 948 correspondieron a mujeres y, el resto, 498, a hombres, un patrón que también se ha mantenido durante estos últimos años.

"Unas cifras que constatan el interés de los cántabros por manifestar anticipadamente cómo quieren vivir la etapa final de su vida, los cuidados que anhelan recibir, así como sus deseos en relación a ciertas intervenciones sanitarias y tratamientos de salud", ha señalado el Gobierno.

Cualquier persona mayor de edad, con plena capacidad para la toma de decisiones y que actúa libremente, puede gestionar el Documento de Voluntades Previas.

Las voluntades previas están establecidas en la Ley de Autonomía del Paciente, pero son las comunidades autónomas las responsables de regular los procedimientos adecuados que garanticen su cumplimiento, como la creación y mantenimiento de un registro que recoja las voluntades o instrucciones previas o anticipadas. En Cantabria, es la Consejería de Salud la que ostenta esas competencias.

El documento de voluntades previas, con validez legal, se adjunta a la historia clínica de la persona, lo que permitirá al equipo médico que le asista conocer qué tipo de cuidado y tratamiento quiere recibir, destino de órganos, tejidos, cerebro y cuerpo (donación), y la prestación de ayuda para morir.

En definitiva, se trata de determinar qué tratamientos acepta, cuáles rechaza y cómo quiere llegar al final de su existencia.

Todas aquellas personas interesadas en realizar el testamento vital, pueden obtener más información, consultar las preguntas frecuentes e, incluso, pedir cita previa para el proceso a través del siguiente enlace: https://rvp.cantabria.es/rvp/. También en los teléfonos 942 20 77 37 y 942 20 81 30.