El Gobierno licita un contrato promocional de 14,1 millones para siete rutas aéreas nacionales, con Córdoba como novedad

Archivo - Avión de Volotea en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha licitado, a través de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (Cantur), un contrato para siete conexiones aéreas nacionales, con la novedad de Córdoba, con un valor estimado de 14,1 millones de euros (sin IVA), a razón de 2,94 millones anuales y con duración máxima de cuatro años.

Se trata del contrato de servicios de publicidad para acciones promocionales y de márketing en soportes y medios de compañías aéreas nacionales.

El contrato se estructura en tres lotes: uno para el mercado de Andalucía (Sevilla, Jérez y la novedad de Córdoba), por 1,22 millones de euros anuales; otro para los destinos estivales de Ibiza, Mahón (Menorca) y Almería (1,05 millones al año) y el último para Barcelona (665.000 euros).

Además, se contempla la posibilidad de realizar un modificado o modificados del contrato por importe máximo de 2.352.000 euros (sin IVA).

El plazo de presentación de ofertas concluye el 4 de diciembre a las 14.00 horas.

Entre los criterios de adjudicación, se tendrá en cuenta la propuesta técnica, el precio o la conectividad, entre otros aspectos.

Inicialmente, el valor del contrato que se indicaba era de 12,6 millones, si bien finalmente la cifra ha sido corregida y se eleva a 14,1 millones.