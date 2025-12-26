Cantabria licita el contrato para recuperar la ruta a Milán con dos vuelos semanales desde verano

Archivo - Duomo Cathedral de Milán - Oliver Weiken/Dpa - Archivo

SANTANDER 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha licitado el contrato para recuperar la ruta aérea con Milán, que la compañía Ryanair dejó de operar esta temporada de invierno, con el objetivo de que vuelva a estar operativa a partir de la próxima campaña de verano, con dos vuelos semanales y un mínimo de 90 frecuencias anuales.

En concreto, el Gobierno regional ha sacado a licitación el contrato de servicios de publicidad para la realización de acciones promocionales y de marketing dirigidas al mercado de la ciudad italiana en soportes y medios de compañías aéreas que operen o puedan operar en Cantabria con dicho mercado como origen, con el objetivo de atraer turistas y contribuir al desarrollo económico de la comunidad autónoma.

Este contrato tendrá una duración de siete meses desde el 29 de marzo de 2026 y su presupuesto base de licitación es de 338.800 euros. Las ofertas se pueden presentar durante un mes, ha informado el Ejecutivo regional.

Entre los requisitos establecidos en el pliego de licitación se especifica que las aeronaves deberán tener una capacidad mínima de 100 asientos y que la oferta anual deberá alcanzar, como mínimo, 16.200 plazas.

Este destino se sumará a las próximas licitaciones anunciadas recientemente por el Ejecutivo cántabro para operar vuelos a Tirana, la capital de Albania, y París, así como las rutas adjudicadas, también para la próxima temporada de verano, a diferentes aerolíneas para enlazar Santander con Almería, Jerez, Vigo, Lanzarote y Sofía.

RÉCORD HISTÓRICO DE 30 DESTINOS EN VERANO DESDE EL SEVE BALLESTEROS

Con la planificación establecida, el próximo verano el Seve Ballesteros conectará Cantabria con 30 destinos, 16 nacionales y 14 internacionales, suponiendo un "récord histórico", tras los 29 que estuvieron operativos durante los ejercicios 2023 y 2024.

La licitación de Milán se puede consultar en la Plataforma de Contratación del Sector Público y la fecha límite para la presentación de ofertas finalizará el próximo 26 de enero.

En las ofertas se valorará especialmente la conectividad y número de frecuencias presentadas por cada aerolínea, los impactos de las acciones de marketing online y offline, así como el porcentaje de vinilado de la superficie de las aeronaves con la promoción turística de Cantabria.