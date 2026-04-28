Cantabria licita el contrato para tener helicóptero de extinción de incendios forestales todo el año

Archivo - Helicóptero 'Maya Dama' del Gobierno de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha licitado ya dos contratos para sus helicópteros, uno para el de rescate Delta Romeo y otro para que la segunda aeronave, Maya Dama, pueda estar operativa durante todo el año para extinguir incendios forestales, ya que hasta el momento solo lo está del 1 de diciembre al 31 de marzo.

Respecto al pliego del Delta Romeo, se ha presentado un único licitador y en este momento se encuentra en la mesa de contratación, pendiente de confirmar si se cumplen los requisitos y se adjudica, según ha informado este martes la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia.

Y en cuanto al Maya Dama, ha celebrado que "por fin" se ha podido licitar la semana pasada, con un presupuesto base que ronda los 150.000 euros.

Un proceso que, según ha indicado, ha sido "difícil" al tener que dividir en dos las licitaciones -antes era una unificada- y "diferenciarlas". Y es que "no estamos hablando de que el Maya Dama esté de forma permanente en el hangar, como sí lo está el Delta Romeo durante todo el año, sino que esté disponible en menos de 24 horas para poder atender esos incendios forestales", ha explicado.

Así, esta aeronave estaría disponible "cuando haya incendios", dada la necesidad de contar con ella más allá del periodo en el que habitualmente presta servicio en la comunidad.

Como ejemplo, Urrutia ha indicado que, tras dejar de estar disponible el helicóptero al terminar el mes de marzo, en abril se han producido en menos de una semana casi dos centenares de incendios forestales. Igualmente, la oleada fuegos comenzó esta vez en noviembre, antes de que la aeronave llegara al mes siguiente. En contraposición, "resulta que en diciembre y en enero, que ha estado lloviendo, el Maya Dama estaba aquí".

De ahí el nuevo contrato, con el que "tendremos el Maya Dama cuando lo necesitemos", ha indicado la consejera a preguntas de los medios tras la rueda de prensa que ha ofrecido este martes en el Gobierno para dar a conocer la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2026.