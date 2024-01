Cantabria llama a la calma ante la "muy escasa" llegada de pélets: "No hay motivo de alarma"

SANTANDER, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, Pablo Palencia, ha asegurado que no hay "ningún motivo de alarma" y ha hecho un llamamiento a la calma dado que en la costa cántabra está habiendo una "muy escasa" presencia de pélets y, además, es una mercancía declarada no peligrosa.

Así lo ha señalado Palencia a preguntas de la prensa, previas a la reunión informativa que han mantenido este jueves los Servicios de Control y Vigilancia Pesquera del Gobierno de Cantabria con las Cofradías sobre el servicio de coordinación que está poniendo en marcha el Ejecutivo autonómico ante la llegada a sus costas de este vertido de microplásticos provocado por la pérdida de la carga de un barco en el litoral portugués el 8 de diciembre.

El consejero ha subrayado que este control se hace de manera "regular" y "habitual" en Cantabria por parte de los Servicios de Vigilancia Pesquera, si bien dicha vigilancia se va a reforzar.

"El Servicio de Control Pesquero del Gobierno de Cantabria y el Servicio de Seguridad Alimentaria, en lo que es la pesca, funcionan perfectamente, no hay ningún motivo de alarma y hay que llamarnos un poco a la calma de que está habiendo una muy escasa presencia de estas bolas, de estos pélets que, además, es una mercancía declarada no peligrosa y es más la alarma que hay de lo que realmente está ocurriendo", ha trasladado.

Ha señalado que el Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha un servicio a través del 112 de coordinación de todas las actuaciones y el servicio de pesca ha puesto a disposición todos los medios, como buques, los barcos de control y vigilancia, así como y todos los operativos para reforzar la vigilancia.

Así, ha indicado que hay un comité técnico que está evaluando exactamente la cantidad, si bien en Cantabria está siendo "muy escasa" la presencia de estas bolas de plástico.

En este sentido, ha informado que hasta el momento no se ha encontrado ningún pescado afectado, solo hay presencia de pélets en las playas, y espera que no haya ningún impacto en el sector porque "no hay motivo de ninguna alarma". "Esto no es más que una alarma mediática", ha insistido.

Respecto, al operativo de coordinación de información, ha explicado que lo que tienen que hacer los pescadores cuando encuentren algún tipo de esas bolsas, que es "difícil" que las encuentren bajo el mar, es ponerlo en conocimiento de las autoridades.

De esta forma, hasta el momento se ha encontrado "muy escasa presencia" de masa de plástico en el litoral cántabro, que "no pasa a la cadena agroalimentaria", por lo que, hasta lo que saben, "no afecta a la salud pública".

"La única intoxicación que hay en este caso es una intoxicación política de un problema que no deja de ser un problema habitual y una desgracia que haya de vez en cuando problemas de este tipo", ha sentenciado.