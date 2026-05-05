Cantabria lucirá este verano 11 banderas azules en sus playas, las mismas que el año pasado

Archivo - Playa de Ris, en Noja - AYUNTAMIENTO DE NOJA - Archivo

SANTANDER/MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria lucirá este verano un total de 11 'Banderas Azules' en playas de cinco municipios, sin variaciones respecto al de 2025, según ha dado a conocer este martes la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC).

Así, en la comunidad no ha habido cambios ni en el número de arenales con esta distinción ni tampoco en cuáles la tienen.

De esta forma tienen bandera azul playas de cinco municipios cántabros: Castro Urdiales (Brazomar, Oriñón y Ostende); Noja (Helgueras, Ris y Trengandín); Suances (El Sable de Tagle y Los Locos); Arnuero (El Sable de Quejo y La Arena), y San Vicente de la Barquera (El Sable de Merón).

En este 2026, España ha revalidado su liderazgo mundial en 'Banderas Azules' al alcanzar un total de 794 distintivos, 44 más que el año anterior.

Del total, 677 corresponden a playas; 111 a puertos deportivos, y seis a embarcaciones turísticas, en el marco de un programa que cumple 40 ediciones consecutivas y que ya está presente en 51 países.

Además, según ha indicado la entidad, España concentra el 15% de 'Banderas Azules' de playas a nivel global, mientras que suma 14 nuevos arenales distinguidos por primera vez.

Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana lidera el ranking con 151 'Banderas Azules', seguida de Andalucía (143) y Galicia (118), mientras que Cataluña alcanza las 101.

En cuanto a los puertos deportivos, es Cataluña quien encabeza la clasificación con 24 distinciones, por delante de Andalucía y la Comunidad Valenciana.