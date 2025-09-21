Cantabria está este lunes en aviso amarillo por costeros, lluvias y tormentas

Archivo - Dos personas observan el oleaje en el puerto de Santander.-ARCHIVO - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria estará este lunes, 22 de septiembre, en aviso amarillo (riesgo) por fenómenos costeros adversos, lluvias y tormentas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

En concreto, la alerta por costeros estará vigente en la franja litoral hasta las 8.00 horas por viento del Oeste de 50 a 61 kilómetros por hora, fuerza 7.

Y en el litoral también estará activo el aviso por lluvias desde la medianoche hasta las 23.59 horas por una precipitación acumulada en 12 horas de 40 litros por metro cuadrado, y desde las 6.00 por 15 mm en una hora. Además, desde esta hora, estará en aviso por tormentas.

A ello se une la alerta por lluvias en Liébana, el centro y el valle de Villaverde donde igualmente se espera una precipitación acumulada en 12 horas de 40 mm durante todo el día.