Cantabria está mañana por la tarde en alerta naranja y amarilla por lluvias y tormentas

Archivo - Lluvias en Cantabria - 112 CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado los avisos naranja y amarillo por lluvias y tormentas para la tarde del sábado en toda Cantabria.

El máximo nivel de riesgo, el naranja, será por tormentas en el litoral, centro y Valle de Villaverde entre las 16.00 horas y el final del día. En el mismo horario, el resto de la región, Liébana y la Cantabria del Ebro, estarán en riesgo amarillo. Las tormentas podrán ir acompañadas de granizo grande y rachas muy fuertes de viento.

La lluvia, por su parte, dejará avisos amarillos activos en el litoral, el centro, el Valle de Villaverde y la Cantabria del Ebro, también entre las 16.00 horas y la medianoche. Se espera una precipitación acumulada en todas las zonas de 15 litros por metro cuadrado en una hora, ha informado el 112.

Ante este episodio, el Gobierno recomienda evitar permanecer al aire libre, sobre todo en praderas y lugares abiertos; si se está lejos de un refugio adecuado, mantenerse alejado de masas de agua y zonas altas, buscar un lugar bajo o una depresión del terreno y nunca tumbarse en el suelo.

Tampoco hay que guarecerse bajo árboles, en particular si están aislados y es necesario alejarse de alambradas, verjas, vías del tren y otros objetos metálicos, al igual que de zonas ricas en hierro.

El peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto, no obstante, en las viviendas se deben de evitar corrientes de aire, dado que atraen los rayos.

Asimismo, durante la tormenta se desaconseja bañarse o ducharse, puesto que el agua es buen conductor de la electricidad, y se deben de proteger los electrodomésticos, desenchufando los que se pueda para evitar daños por subidas o caídas de tensión.

Además, el servicio de emergencias del Gobierno insta a retirar del exterior de los domicilios objetos que puedan ser arrastrados por el agua; revisar canalones y desagües; no estacionar vehículos en cauces secos ni a la orilla de ríos; circular, en la medida de lo posible, por carreteras principales y autopistas, y aumentar la prudencia al volante.

Y por la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, como viaductos y salidas de túneles.

Ante cualquier incidencia hay que llamar al 112.