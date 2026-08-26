Cantabria no levantará las restricciones de la dermatosis por el Día de Campoo: "Tiene que primar la sanidad ganadera"

Archivo - La carreta 'Bien hilé, pues mis hijos crié', ganadora del concurso del Día de Campoo.- Archivo - AYUNTAMIENTO DE REINOSA - Archivo

RAMALES DE LA VICTORIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria no se plantea levantar las restricciones en vigor frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC) para permitir la participación de las tradicionales parejas de bueyes y vacas en el desfile de carretas con motivo del Día de Campoo, este 27 de septiembre.

"Tiene que primar la sanidad ganadera antes que un festejo", ha trasladado la consejera María Jesús Susinos este miércoles en declaraciones a Televisión Española recogidas por Europa Press, sobre la petición del PRC de Reinosa para que su departamento reconsidere dichas medidas.

Susinos ha lamentado que este año en el Día de Campoo no puedan salir las carretas tiradas por bueyes, pero ha señalado que no pueden hacer "ninguna excepción", como no se hecho desde que se dictara la primera resolución al respecto, el 20 de octubre de 2025.

Así, ha apostado por tener "altura de miras", como la tienen los ganaderos, cuyo sector tiene "muchísimo miedo" a esta enfermedad de categoría A.

Y es que, según ha advertido, la entrada de la dermatosis en la comunidad supondría realizar vacíos sanitarios en las cabañas ganaderas y restricciones de hasta 50 kilómetros a la redonda, e incluso "podrían desaparecer hasta nuestras razas autóctonas".

Además, Susinos ha apuntado que no se puede vacunar porque desde el Gobierno de España "no lo autorizan" y porque "no hay vacunas suficientes" en el Banco Europeo.

Por lo tanto, el Ejecutivo autonómico "no se plantea bajo ningún concepto" tomar una decisión de ese tipo porque "estamos hablando de la salud de nuestra cabaña ganadera y estamos hablando del futuro de nuestros ganaderos", ha sentenciado.

Finalmente, la consejera ha indicado que la resolución sobre las medidas de prevención frente a dermatosis nodular contagiosa se extiende hasta el 30 de octubre y será en ese momento cuando se vuelva a valorar la situación, a no ser que en este periodo de tiempo surgiese alguna noticia relacionada con que el Gobierno permita vacunar para poder "tomar una decisión en otro sentido".

La titular de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación ha hecho estas declaraciones tras la firma de los contratos del GAL Asón-Agüera-Trasmiera en la sede del Grupo de Acción Local en Ramales.