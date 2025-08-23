Cantabria no registra nuevos incendios este sábado y bomberos de la región siguen ayudando a León

SANTANDER 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria no ha registrado incendios forestales en las últimas 24 horas, aunque en lo que va de agosto ha contabilizado un total de 23.

Efectivos del Operativo del Gobierno regional siguen controlando el fuego localizado en el límite entre la comunidad autónoma y la provincia de León, en Somo, Camaleño.

Se mantienen algunos puntos calientes y continúan las labores de extinción de los mismos y las de vigilancia, ha informado el Ejecutivo cántabro.

En un comunicado, ha indicado que esta comunidad mantiene sus recursos a disposición de la vecina de Castilla y León, tanto bomberos forestales como urbanos del Gobierno, para apoyar en los trabajos que se siguen realizando en los focos aún activos.

Desde el pasado jueves, el Gobierno regional viene manteniendo en fase de preemergencia el Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT) al estar extinguidos los focos de los fuegos contra los que se luchó en el terreno de León fronterizo con Cantabria.

Con la desescalada del plan se desactivaron el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) y el Puesto de Mando Avanzado (PMA), pero el Ejecutivo ha mantenido las labores de vigilancia y seguimiento de la evolución de las áreas afectadas por las llamas.

Así, los técnicos de las direcciones generales de Seguridad y Protección Ciudadana, y de Montes y Biodiversidad, y el Servicio de Emergencias de Cantabria continúan trabajando tanto con modelos predictivos y análisis de otras comunidades como en campo.

El objetivo es realizar un "exhaustivo" seguimiento de la situación y de las posibles necesidades de los territorios más afectados por el fuego, como León y Zamora.

Por lo demás, se mantienen activadas con el Nivel 2 del Operativo de Lucha contra Incendios Forestales las Comarcas 1 (Liébana Norte); 2 (Liébana Sur); 5 (Campoo) y 6 (Zona Sur). Y a partir de este domingo, se ampliará la activación a las comarcas 3 (Nansa) y 7 (Besaya).