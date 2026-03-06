Cantabria no tiene incendios forestales activos de los 12 provocados en las últimas horas

El Gobierno evaluará la situación a lo largo de la mañana para desactivar el nivel 2 del operativo y acabar un episodio de 12 días

viernes, 6 marzo 2026
SANTANDER, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria no tiene este viernes por la mañana ningún incendio forestal activo de los doce provocados en las últimas horas.

Teniendo en cuenta esto y el cambio meteorológico, la Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno regional evaluará la situación a lo largo de la mañana para desactivar el nivel 2 del Operativo.

De este modo, se pondrá fin así a un episodio de 12 días, iniciado con motivo de la oleada de fuegos en la comunidad autónoma, ha informado el Ejecutivo.

Ya el jueves a mediodía se desactivó la situación de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCANT), tras la entrada de una masa de aire húmeda y el cambio de viento de componente oeste-noroeste por la mañana que disminuyó los índices de riesgo por incendio forestal y las precipitaciones previstas desde por la tarde.

