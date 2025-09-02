Cantabria "no se va a conformar" con un tren Bilbao-Castro Urdiales y exige que llegue a Santander

Archivo - Imagen de archivo de un encuentro entre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

Buruaga espera confirmación del ministro de que el tren llegará a la capital, cumpliendo así con lo "comprometido"

SANTANDER, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha advertido al Ministerio de Transportes que "no se va a conformar con un tercio" del prometido tren Santander-Bilbao para que el proyecto se quede solo en uno entre la capital vizcaína y Castro Urdiales o en una prolongación del metro entre estos dos puntos cercanos.

Así lo ha advertido su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, después de que El Diario Montañés haya publicado este martes que Transportes priorizará el tren entre Bilbao y Castro Urdiales y estudiará si lo prolonga hasta Santander, una información que la jefa del Ejecutivo regional "quiere pensar que no es verdad", aunque --ha añadido-- "con los antecedentes y el cuajo de Pedro Sánchez todo es posible".

Con objeto de aclarar este asunto, Buruaga ha intentado ponerse en contacto este mismo martes con el ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, si bien, hasta el momento de sus declaraciones ante la prensa, no había tenido éxito, aunque espera poder hablar con él hoy mismo.

Buruaga espera que Puente le "verifique" que lo publicado no es así porque, de confirmarse la noticia, sería algo "muy grave" y supondría un "engaño monumental" a Cantabria y "reírse a la cara" de sus ciudadanos. "No es el primero, llueve sobre mojado", ha dicho.

"Yo no me lo quiero creer, quiero pensar que no es verdad", ha insistido Buruaga, que ha afirmado que, de serlo, lo que se va a hacer "no es lo comprometido con Cantabria" ni lo que dijo hace un mes el ministro ni este mismo lunes, en una acto con ella en Santander, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

Y es que Santano explicó este mismo lunes que el Ministerio trabaja en el pliego para licitar la redacción del nuevo estudio de viabilidad, por tramos, para el tren de altas prestaciones entre Santander y Bilbao, anunciado el pasado 21 de julio por el ministro, Óscar Puente.

Concretamente, según lo anunciado, este estudio plantea tres tramos --uno entre Bilbao y Castro Urdiales, otro desde allí a Laredo y el último desde ese punto a Santander-- e propone un enfoque que pasa por "centrar más la estación de Castro Urdiales en el núcleo urbano".

Para Buruaga, si lo publicado sobre la priorización del tren entre Bilbao y Castro es cierto, supondría "que las conclusiones" de dicho nuevo estudio "ya están cocinadas y las decisiones están tomadas" antes de realizarlo.

La presidenta cántabra quiere saber si ese anuncio del nuevo estudio por tramos "no es otra maniobra dilatoria para seguir sin hacer nada".

En este sentido, Buruaga ha insistido en que en su Gobierno regional, respecto a este proyecto, "no nos resignamos a la nada" y, a su juicio, ese supuesto tren entre Bilbao y Castro "es la nada". "Yo no me voy a confirmar con un tercio del tren o la prolongación de un metro hasta Castro", ha afirmado la presidenta.

Y es que ha insistido en que el tren de altas prestaciones entre Santander y Bilbao es la conexión de Cantabria con el País Vasco, con el Valle del Ebro y con la salida hacia Europa y, es por ello, por lo que "solo tiene sentido si se conecta desde la capital para dar salida a las necesidades de nuestro tejido productivo, al Puerto de Santander con un tráfico mixto de mercancías y pasajeros".

"Eso es los cántabros llevamos décadas, no años, esperando. Eso es lo firmado, lo que hemos defendido en Europa, lo que nos han prometido una y otra vez todos los ministros socialistas cada vez que han puesto un pie en Cantabria: que ese tren se haría sí o sí o con fondos europeos o con los Presupuestos Generales del Estado", ha subrayado.

Buruaga ha defendido que "esto no puede ser solamente una cuestión de costes o de rentabilidad económica". "Esto es una cuestión de justicia, de igualdad de oportunidades, de cohesión económica, social y territorial que es innegociable".

Y ha concluido añadiendo que este proyecto tiene "mucha más enjundia" y es "mucho más trascendente y determinante para Cantabria" que la condonación de una deuda que Cantabria no ha pedido "porque no la necesita".

"Aquí nos estamos jugando el futuro de nuestra tierra", ha resaltado la presidenta, que ha insistido en que este proyecto es "irrenunciable" y en que ni los cántabros ni su Gobierno se van "a resignar" en este asunto y va a actuar "en todos los frentes".

En esta tarea, la presidente espera "no tener que hacerlo sola" y "contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas porque esto es una cuestión de región". "Estamos hablando del futuro, de Cantabria y de las oportunidades de los cántabros", ha remarcado.

Además de intentar hablar con el ministro, el consejero de Fomento, Roberto Media, contactará con el secretario de Estado y podría convocarse incluso una Mesa del Ferrocarril porque, de confirmarse, la noticia publicada sería "muy preocupante".

Buruaga ha realizado estas declaraciones, a preguntas de la prensa, en una comparecencia con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con quien ha firmado un protocolo de colaboración entre ambas comunidades en varios ámbitos.