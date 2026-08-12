Cantabria ofrece bajar al polígono de Heras a quienes han subido a Peña Cabarga por la nula visibilidad

Gente en Peña Cabarga para ver el eclipse solar total - EUROPA PRESS

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de Cantabria ha decidido dividir en dos el Puesto de Mando Avanzado (PMA) habilitado en la cumbre de Peña Cabarga (Medio Cudeyo), uno de los cinco puntos preferentes determinados por el Gobierno regional para contemplar el eclipse solar total de este miércoles, ante la nula visibilidad que hay en la cima, donde el cielo está "totalmente encapotado".

Desde primera hora de la tarde la visibilidad era 2 sobre 5, bajó luego a 1 y a las 18.30 horas era de 0, por lo que desde "arriba no se ve nada". Ante esto, y al dividir el PMA en dos -la otra mitad se traslada al polígono industrial de Heras-, se ofrece a las personas que han subido al pico en lanzaderas desde esta localidad la posibilidad de regresar al punto de partida en esos autobuses, que "están subiendo a medio gas", algunos de los últimos viajes con "cinco" pasajeros, pero "sin estar llenos".

Así lo ha explicado la consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, en declaraciones a Europa Press tras constituirse el CECOP y los cinco PMA previstos en las otras tantas zonas preferentes de observación: Virgen del Mar, Suances, Bareyo, Valderredible y Peña Cabarga.

Pero ante la evolución meteorológica en este último lugar, el CECOP ha decidido dividir el PMA ubicado en el mirador de la cumbre en dos, para que la mitad se traslade a la zona donde salen las lanzaderas, en el polígono de Heras, y dar así a las personas que van a acceder a las mismas la posibilidad de quedarse en esa zona, porque en el momento de tomar la decisión "sí parece que desde el polígono industrial se puede ver" el fenómeno astronómico.

"No sabemos si a las ocho y media estará encapotada también la zona, pero lo que está claro es que con la previsión que la AEMET nos ha dado la situación meteorológica de Peña Cabarga va a ir a peor", ha indicado Urrutia.

"Nuestra decisión ha sido esa: dividir esos dos PMAS y a la gente que ya hemos subido desde las cuatro y cuarto de la tarde les vamos a dar la posibilidad de bajar con los autobuses para que puedan observar el eclipse a partir de las siete y media desde el polígono industrial", ha explicado, para indicar que se trata de unas 1.500 personas a las que se les va a comunicar la medida.

La consejera ha señalado que se ha adoptado la medida para "garantizar" a quienes ya estaban en la cumbre de Peña Cabarga que puedan tener "la opción", si no quieren quedarse allí arriba, de "bajar a ver el eclipse desde tierra, más que desde las alturas".