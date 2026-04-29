Cantabria y otras 10 CCAA muestran los avances en atención al dolor crónico en el IV Encuentro Interautonómico

La delegación cántabra que ha participado en el IV Encuentro Interautonómico, encabezada por la directora general de Humanización, Farmacia y Coordinación Sociosanitaria, María Isabel Priede - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Consejería de Salud de Cantabria han presentado, junto a los de otras 10 comunidades autónomas, los avances en la atención a las personas con dolor crónico en los últimos años, así como varias iniciativas y buenas prácticas en su abordaje, en el IV Encuentro Interautonómico 'Planificando la Atención al Dolor. Compartiendo Experiencias Institucionales'.

El encuentro se ha celebrado en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y organizado por la Subdirección General de Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente de la Consejería de Sanidad de Madrid en colaboración con Grünenthal Pharma

El Gobierno regional ha informado que los datos que maneja Cantabria permiten afirmar que el dolor crónico es un problema de salud pública de primera magnitud, con alta prevalencia en la población adulta y un impacto significativo en la vida cotidiana, especialmente en mujeres de mediana y avanzada edad.

De hecho, Cantabria lleva años trabajando de forma sostenida en la actualización y mejora de la atención a las personas con dolor crónico.

La comunidad apuesta por un modelo que combina conocimiento científico, escucha activa de la ciudadanía y la colaboración entre niveles asistenciales y tejido asociativo. Un trabajo materializado en iniciativas concretas que han permitido conocer mejor la realidad del dolor crónico y entender cómo lo viven las personas que lo padecen en la región, según el Ejecutivo.

En este sentido, en 2024, la campaña 'El dolor crónico en el punto de mira' llegó a las 20 Zonas Básicas de Salud (ZBS) de Atención Primaria con la participación de más de 1.100 personas y reveló que más de la mitad de los participantes presentaba dolor persistente y que casi dos de cada tres sufrían una interferencia significativa en su vida diaria.

Además, el año pasado, la campaña 'El Semáforo del Dolor' amplió el alcance de la medida a hospitales y asociaciones de pacientes, duplicó la participación hasta alcanzar las 2.418 personas, e incorporó la voz directa de la ciudadanía para descifrar cómo afrontar su dolor, con el ejercicio terapéutico, fisioterapia accesible, acompañamiento profesional y apoyo emocional como algunas de las demandas más frecuentes.

Así lo ha explicado la delegación cántabra que ha participado en el IV Encuentro Interautonómico, encabezada por la directora general de Humanización, Farmacia y Coordinación Sociosanitaria, María Isabel Priede.

El desarrollo del modelo cántabro no ha sido un camino en solitario. Castilla y León lleva años siendo referente nacional en este ámbito y ha formado a los profesionales cántabros. Desde ese aprendizaje compartido y adaptando el modelo a la realidad de Cantabria, nace el programa piloto 'Afrontamiento activo del dolor' que se ha puesto en marcha este año. La iniciativa combina educación en neurociencia del dolor con exposición segura y progresiva al movimiento en formato grupal. El objetivo es reducir la dependencia del sistema sanitario y mejorar la calidad de vida de las personas con dolor crónico.

El modelo sitúa a la persona con dolor crónico en el centro, fortalece el papel de Atención Primaria y potencia el trabajo transdisciplinar de los equipos de salud, con la fisioterapia como recurso clave en el abordaje del dolor crónico junto a medicina, enfermería, psicología y trabajo social.

Todo ello se articula en red con hospitales, asociaciones de pacientes y recursos comunitarios bajo la coordinación de la Subdirección de Cuidados, Formación y Continuidad Asistencial del Servicio Cántabro de Salud, que impulsa e integra estas iniciativas en el marco de la estrategia autonómica de salud. Un enfoque alineado con el Plan de Salud de Cantabria 2025-2029, el Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria y el Marco Estratégico para el Cuidado de la Salud de las personas en Cantabria (MeSCan).